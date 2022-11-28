"Вихід на шлях України": у Держдумі РФ погрожують Киргизстану через декомунізацію

У столиці є райони, що досі називають Ленінський, Першотравневий, Жовтневий і Свердловський.

У Держдумі Російської Федрації погрожують Киргизстану через намір терміново перейменувати всі райони Бішкека державною мовою.

Про це заявила перша заступниця голови комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Світлана Журова, повідомляє радіостанція "Говорить Москва".

Журова зазначила, що переіменування - це "вихід на шлях України", а також - "перші маленькі кроки, щоб у результаті видавити повністю російську мову".

"А потім наступний етап - школи, а потім ще якийсь, і буде, як у Грузії, коли молодь, на жаль, практично не розмовляє російською мовою. Ми знаємо, що і в Україні теж з цього починалося. Захист, здавалося б, національної державної мови, але водночас час, щоб люди потихеньку розуміли, що вони більше російською не говоритимуть", - каже депутатка.

Вона також зазначила, що це питання, можливо, обговорюватиметься на найвищому державному рівні в РФ. Журова заявила, що про заклики спікера Нурлана Шакієва (до перейменування, ред.- ) розкажуть Путіну, щоб він "зробив зауваження" президентові Киргизстану Садиру Жапарову.

Нагадаємо, 25 листопада спікер парламенту Киргизстану Нурлан Шакієв під час виступу на загальнонародному курултаї країни закликав терміново перейменувати державною мовою райони столиці, які досі називають Ленінський, Першотравневий, Жовтневий і Свердловський.

Також декомунізації підлягають і ті населені пункти, які досі мають "радянські" назви. Таке рішення пов'язане із планами керівництва країни щодо розвитку державної мови.

У жовтні Киргизстан скасував спільні військові навчання з Росією та іншими членами ОДКБ.