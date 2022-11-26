Папа Римський написав листа українцям: ​"Попри величезну трагедію, ваш народ ніколи не занепадав духом"

Папа Римський Франциск звернувся з листом до українського народу.

Український переклад листа опублікував сайт Української греко-католицької церкви.

Понтифік відзначає, що ось уже дев’ять місяців, як в Україні триває "абсурдна, божевільна війна", яка несе вибухи, руйнування, смерті, а багато людей були вимушені залишити домівки та все рідне.

"Поруч із вашими великими ріками щодня проливаються ріки крові та сліз. Єднаю мої сльози з вашими і хочу вам сказати, що немає дня, коли б я не був поруч із вами і не тримав би вас у своєму серці і у своїх молитвах. Ваш біль - це мій біль. На Ісусовому хресті сьогодні я бачу вас - тих, хто страждає від жахів, викликаних цією агресією. І справді, хрест, на якому катували Господа, знову проявляється у жахливих катуваннях, які ми бачимо на трупах, у братських могилах, виявлених у різних містах, у цих та у багатьох інших кривавих картинах, що увірвалися в наші душі і здіймають крик: чому? Як люди можуть ставитися так до інших людей?", - зазначив Франциск.

Він зауважив, що в його пам’яті спливає багато трагічних історій, про які він дізнався, передусім - про дітей, яких було вбито, поранено чи які залишилися сиротами.

"Я плачу разом із вами за кожною дитиною, що через цю війну втратила життя, як Кіра з Одеси чи Ліза з Вінниці та сотні інших дітей: у кожній із них усе людство зазнає поразки. Зараз ці діти в утробі Божій, бачать ваші страждання і моляться, щоб вони закінчилися. Але хіба можна не відчувати тривоги за них і за всіх тих, малих і дорослих, кого депортували? Невимірним є біль українських матерів", - сказав Папа римський

Він також розповів, що думає про українську молодь, яка заради захисту своєї батьківщини була змушені взяти до рук зброю; про дружин, які втратили своїх чоловіків на війні й продовжують жертвувати всім задля своїх дітей; про дорослих, що всіляко намагаються захистити своїх рідних; про людей старшого покоління, яких вкинули в нічну темряву війни; про жінок, що зазнали насильства; про всіх людей, зранених тілом і душею, про біженців та вимушених переселенців, а також про волонтерів, які живуть кожен день заради інших.

Глава Католицької церкви наголосив, що через 90 років після жахливого геноциду Голодомору, захоплюється "добрим запалом" українського народу.

"Попри величезну трагедію, яку ви зараз переживаєте, ваш народ ніколи не занепадав духом і не впадав у розпач. Світ відкрив для себе сміливий і сильний народ, який страждає і молиться, плаче і бореться, чинить опір і надіється, - багатостраждальний і благородний народ. Я продовжую бути поруч із вами серцем і молитвою, з людською турботою, щоб ви відчували супровід, щоб не звикалося до війни, щоб ви не залишалися самотніми сьогодні, а особливо завтра, коли, можливо, з’явиться спокуса забути про ваші страждання", - сказав Папа Римський.

Нагадаємо, раніше Папа Римський заявив, що готовий стати посередником у переговорах між Україною та РФ.