​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства

Велика Британія готує до передачі терміновий пакет військової допомоги на пів мільярда фунтів (617 млн доларів США) — на тлі кампанії Росії проти генерації електрики в Україні й наступу ЗС РФ за фасом Авдіївки, біля Часового Яру, атак по Харкову.

Фото: EPA/UPG Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак виступає на відкритті Конференції з відновлення України в Лондоні, 21 червня 2023 р.

Гроші виділяє Казначейство, вони не зачіпають ресурсів Міністерства оборони Великої Британії, заявив прем'єр Ріші Сунак.

Це поки що найбільший одноразовий пакет від британців — ще на початку року Лондон розширив допомогу до 2,5 млрд фунтів, плюс 1,1 млрд у рамках приватної ініціативи IFU, яку очолюють британці. І ось тепер ще пів мільярда.

60 катерів, включно із суднами для охорони рейду, лоцманськими й водолазними катерами, запчастини й гармати до них.

Як лідерка «коаліції кораблів» Велика Британія робить багато — це і передача БТР-амфібій Viking (ті самі плавучі гусеничні всюдиходи, що передавали Нідерланди), і попередній пакет, у якому були 23 малих судна.

Фото: ВМС Нідерландів BvS 10. Квітень 2023 р. Навчання українських військових на всюдиходах. Квітень 2023 р.

В основному це катери «річка — море» або прибережні, із жорстким дном для бурої води.

Це і для Корпусу морської піхоти України (він розширюється), і для Дніпровської флотилії, і для операцій постачання ланцюга плацдармів на Лівобережжі в районі Кринків, дач навпроти Антонівського мосту.

Патрульні, протидиверсійні, десантні й завдання ССО не можливі без 8–15-метрових катерів.

У Британії це 9-метрові ORC у двох варіантах — вогневої підтримки з трьома великокаліберними кулеметами й 40-міліметровим гранатометом і правдивий десантник, здатний висадити відділення.

Що більше таких катерів працюватиме у прибережній зоні, то більше суден з гарною мореплавністю ми зможемо залучати, щоб патрулювати маршрут нашого зернового коридору і ставити мінні загородження.

Фото: eliteukforces.info ОRC (рейдовий корабель) у двох конфігураціях: платформа вогневої підтримки MCV (унизу), зі встановленою бронею та декількома станціями GPMG і HMG, і версія для транспортування військ ACV (угорі) На фото —(рейдовий корабель) у двох конфігураціях: платформа вогневої підтримки(унизу), зі встановленою бронею та декількома станціями, і версія для транспортування військ(угорі)

1600 ракет, зокрема великої дальності Storm Shadow. Імовірно, тут усе разом рахували — так цифра виглядає соліднішою.

І ПЗРК, і розхідники до паліативних засобів ППО, для яких використовували перероблені ракети «повітря — повітря», і розхідники до Stormer HVM.

Плюс, звичайно, Brimstone 2, які добре показали себе як загоризонтні ПТУР.

Сьогодні чи не найбільша потреба — це тактична ППО. Здавалося б, нескінченні запаси до «ос» і «стріл» вичерпані, як і не нескінченні вони на ринку в умовної Йорданії.

Тому й дрони прориваються на десятки кілометрів, потім їхні маршрути ретельно аналізують, змінюють, а за їхнім оптичним каналом коригують «іскандери».

Будь-яка допомога в сегменті тактичної ППО вкрай необхідна. Тож значна частина ракет, ймовірно, не протитанкова (із цією місією Сили оборони все ще справляються), а на користь ППО.

Фото: aviationweek.com Storm Shadow / SCALP EG на винищувач Кріплення авіаційної крилатої ракети класу «повітря — земля»на винищувач

Чи має Велика Британія ще Storm Shadow? Хоч про нові контракти MBDA поки що не чути, наприкінці 1990-х британці замовили приблизно 800–900 ракет. У Лівії, по цілях Ісламської держави в Іраку й Сирії випустили щонайбільше 40.

Навіть без тих, що вийшли з ладу через зберігання, випущених на навчаннях і НЗ запаси ще є.

Зважаючи на те, як показали себе крилаті ракети в роботі проти добре прикритої ППО головної бази ЧФ РФ, їх передаватимуть ще. Як загроза оперативному тилу, управлінню й флоту, загроза, що сковує ППО, вони працюють дуже непогано.

Так, відвантажують їх по кілька десятків. Але й сама Велика Британія замовляла для Storm Shadow техобслуговування. Бо вони на озброєнні з 2003 року — це термін, коли електроніка і паливо вже починають вибувати з ладу.

Більш ніж 400 бронемашин, включно зі 140 Husky. Імовірно, це ті самі Viking — КМП Великої Британії має 108 машин, які знімають з озброєння. І різні Mastiff або Wolfhound, котрі виводять зі штату, щоб уніфікувати.

Фото: defence-ua.com Husky Британські машини тактичної підтримки

Husky створювали для Афганістану, коли сили коаліції зіткнулися там з придорожніми бомбами й засідками, тому як бойове таксі, КШМ чи амбуланс для нових стрілецьких і моторизованих бригад це добре.

Вища живучість піхоти в тактичному тилу, це і менший тиск на ланку евакуації, і потреби в поповненні, і виплати, і мораль — БМП і MRAP дуже важливі.

Як і раніше, очевидно, що ніякі «срібні кулі» не допоможуть тут і зараз у конфлікті такого масштабу.

Потрібні великі кількості простого, максимально швидко освоюваного озброєння й техніки: MRAP, колісні БТР, 120-міліметрові міномети, безвідкотні гармати, ПЗРК, цивільні дрони й FPV, перероблені під удар СВП. Зараз, у фазу виснаження, саме масою, а вже потім довготривалі проєкти.

Вирішать маса металу й снарядів на кілометр фронту, підготовлені люди і боєприпаси.

Саме тому катер із жорстким дном на відділення, MRAP, санітарка й патрульний, 105-міліметрова гармата і Stormer HVM, які все одно спишуть у найближчому майбутньому, тут і зараз важливіші, ніж експериментальні зразки чи штучні ударні БпЛА.

Чудово, що британці це усвідомлюють і нарощують допомогу нам саме в цьому сегменті.