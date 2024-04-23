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​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства

Велика Британія готує до передачі терміновий пакет військової допомоги на пів мільярда фунтів (617 млн доларів США) — на тлі кампанії Росії проти генерації електрики в Україні й наступу ЗС РФ за фасом Авдіївки, біля Часового Яру, атак по Харкову. 

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак виступає на відкритті Конференції з відновлення України в Лондоні, 21 червня 2023 р.
Фото: EPA/UPG
Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак виступає на відкритті Конференції з відновлення України в Лондоні, 21 червня 2023 р.

Гроші виділяє Казначейство, вони не зачіпають ресурсів Міністерства оборони Великої Британії, заявив прем'єр Ріші Сунак.

Це поки що найбільший одноразовий пакет від британців — ще на початку року Лондон розширив допомогу до 2,5 млрд фунтів, плюс 1,1 млрд у рамках приватної ініціативи IFU, яку очолюють британці. І ось тепер ще пів мільярда.

60 катерів, включно із суднами для охорони рейду, лоцманськими й водолазними катерами, запчастини й гармати до них. 

Як лідерка «коаліції кораблів» Велика Британія робить багато — це і передача БТР-амфібій Viking (ті самі плавучі гусеничні всюдиходи, що передавали Нідерланди), і попередній пакет, у якому були 23 малих судна.

Навчання українських військових на всюдиходах <i>BvS 10</i>. Квітень 2023 р.
Фото: ВМС Нідерландів
Навчання українських військових на всюдиходах BvS 10. Квітень 2023 р.

В основному це катери «річка — море» або прибережні, із жорстким дном для бурої води. 

Це і для Корпусу морської піхоти України (він розширюється), і для Дніпровської флотилії, і для операцій постачання ланцюга плацдармів на Лівобережжі в районі Кринків, дач навпроти Антонівського мосту.

Патрульні, протидиверсійні, десантні й завдання ССО не можливі без 8–15-метрових катерів.

У Британії це 9-метрові ORC у двох варіантах — вогневої підтримки з трьома великокаліберними кулеметами й 40-міліметровим гранатометом і правдивий десантник, здатний висадити відділення. 

Що більше таких катерів працюватиме у прибережній зоні, то більше суден з гарною мореплавністю ми зможемо залучати, щоб патрулювати маршрут нашого зернового коридору і ставити мінні загородження.

На фото — <i>ОRC</i> (рейдовий корабель) у двох конфігураціях: платформа вогневої підтримки <i>MCV</i> (унизу), зі встановленою бронею та декількома станціями <i>GPMG</i> і <i>HMG</i>, і версія для транспортування військ <i>ACV</i> (угорі)
Фото: eliteukforces.info
На фото — ОRC (рейдовий корабель) у двох конфігураціях: платформа вогневої підтримки MCV (унизу), зі встановленою бронею та декількома станціями GPMG і HMG, і версія для транспортування військ ACV (угорі)

1600 ракет, зокрема великої дальності Storm Shadow. Імовірно, тут усе разом рахували — так цифра виглядає соліднішою. 

І ПЗРК, і розхідники до паліативних засобів ППО, для яких використовували перероблені ракети «повітря — повітря», і розхідники до Stormer HVM

Плюс, звичайно, Brimstone 2, які добре показали себе як загоризонтні ПТУР.

Сьогодні чи не найбільша потреба — це тактична ППО. Здавалося б, нескінченні запаси до «ос» і «стріл» вичерпані, як і не нескінченні вони на ринку в умовної Йорданії.

Тому й дрони прориваються на десятки кілометрів, потім їхні маршрути ретельно аналізують, змінюють, а за їхнім оптичним каналом коригують «іскандери». 

Будь-яка допомога в сегменті тактичної ППО вкрай необхідна. Тож значна частина ракет, ймовірно, не протитанкова (із цією місією Сили оборони все ще справляються), а на користь ППО.

Кріплення авіаційної крилатої ракети класу «повітря — земля» <i>Storm Shadow / SCALP EG</i> на винищувач
Фото: aviationweek.com
Кріплення авіаційної крилатої ракети класу «повітря — земля» Storm Shadow / SCALP EG на винищувач

Чи має Велика Британія ще Storm Shadow? Хоч про нові контракти MBDA поки що не чути, наприкінці 1990-х британці замовили приблизно 800–900 ракет. У Лівії, по цілях Ісламської держави в Іраку й Сирії випустили щонайбільше 40. 

Навіть без тих, що вийшли з ладу через зберігання, випущених на навчаннях і НЗ запаси ще є. 

Зважаючи на те, як показали себе крилаті ракети в роботі проти добре прикритої ППО головної бази ЧФ РФ, їх передаватимуть ще. Як загроза оперативному тилу, управлінню й флоту, загроза, що сковує ППО, вони працюють дуже непогано. 

Так, відвантажують їх по кілька десятків. Але й сама Велика Британія замовляла для Storm Shadow техобслуговування. Бо вони на озброєнні з 2003 року — це термін, коли електроніка і паливо вже починають вибувати з ладу. 

Більш ніж 400 бронемашин, включно зі 140 Husky. Імовірно, це ті самі Viking — КМП Великої Британії має 108 машин, які знімають з озброєння. І різні Mastiff або Wolfhound, котрі виводять зі штату, щоб уніфікувати.

Британські машини тактичної підтримки <i>Husky</i>
Фото: defence-ua.com
Британські машини тактичної підтримки Husky

Husky створювали для Афганістану, коли сили коаліції зіткнулися там з придорожніми бомбами й засідками, тому як бойове таксі, КШМ чи амбуланс для нових стрілецьких і моторизованих бригад це добре.

Вища живучість піхоти в тактичному тилу, це і менший тиск на ланку евакуації, і потреби в поповненні, і виплати, і мораль — БМП і MRAP дуже важливі. 

Як і раніше, очевидно, що ніякі «срібні кулі» не допоможуть тут і зараз у конфлікті такого масштабу. 

Потрібні великі кількості простого, максимально швидко освоюваного озброєння й техніки: MRAP, колісні БТР, 120-міліметрові міномети, безвідкотні гармати, ПЗРК, цивільні дрони й FPV, перероблені під удар СВП. Зараз, у фазу виснаження, саме масою, а вже потім довготривалі проєкти. 

Вирішать маса металу й снарядів на кілометр фронту, підготовлені люди і боєприпаси. 

Саме тому катер із жорстким дном на відділення, MRAP, санітарка й патрульний, 105-міліметрова гармата і Stormer HVM, які все одно спишуть у найближчому майбутньому, тут і зараз важливіші, ніж експериментальні зразки чи штучні ударні БпЛА. 

Чудово, що британці це усвідомлюють і нарощують допомогу нам саме в цьому сегменті.

Раніше передані братинські бронеавтомобілі Wolfhound на службі ЗСУ
Фото: armyinform.com.ua
Раніше передані братинські бронеавтомобілі Wolfhound на службі ЗСУ
бронеавтомобілі Wolfhound
Фото: armyinform.com.ua
бронеавтомобілі Wolfhound
Фото: armyinform.com.ua

Кирило Данильченко ака Ронін
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