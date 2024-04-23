Іран за декілька тижнів виробить достатню кількість збагаченого урану для створення атомної бомби, – МАГАТЕ

Водночас МАГАТЕ не має “необхідного рівня доступу” до цієї діяльності в Ірані.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в інтерв'ю DW заявив, що Іран знаходиться "швидше за тижні, ніж за місяці" від володіння достатньою кількістю збагаченого урану для створення атомної бомби.

Гроссі додав, що хоча викликає побоювання рівень збагачення урану, який майже доведений в Ірані до необхідного для створення ядерної зброї, все ж таки не можна робити висновок, що Іран має таку зброю вже зараз.

На думку глави МАГАТЕ, створення функціонуючої ядерної боєголовки вимагає, окрім виробництва збагаченого урану, "багато інших речей" – наприклад, проведення випробувань.

Запевнення Ірану в тому, що ядерні технології потрібні країні "для медичних та цивільних" цілей, викликають додаткові питання, заявив Гроссі. Наприклад, навіщо для цих цілей потрібні такі обсяги збагаченого урану і така швидкість його виробництва. Подібні побоювання, за його словами, посилюються тим, що МАГАТЕ не має "необхідного рівня видимості" діяльності іранських колег.

На запитання журналіста про те, чи може бути так, що Іран ефективно розробляє ядерну зброю, а МАГАТЕ про це не знає, Гроссі відповів, що "не може розмірковувати над цим" через брак інформації.

Гроссі також зазначив, що в умовах війни Ізраїлю з ХАМАС, а також війни Росії проти України виникла "тривожна тенденція" нормалізації розмов, пов'язаних з атаками на ядерні об'єкти. Подібна нормалізація, за словами Гроссі, веде до поступового руйнування режиму нерозповсюдження ядерної зброї, що дозволяло уникати ядерної війни протягом останніх 70 років.

Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що ядерна програма Ірану майже сформована. Також видання зазначає, що ядерна програма Ірану зараз настільки зріла, що Тегеран може мати достатньо високозбагаченого урану для створення, можливо, трьох ядерних боєзарядів всього за два тижні.

Тим часом у КНДР провели перші навчання із імітацією ядерної атаки. Лідер країни Кім Чен Ин спостерігав за навчаннями і залишився задоволеним.