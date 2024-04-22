Зеленський не вірить у запропонований Макроном формат олімпійського перемир'я

"Я не вірю в будь-який формат перемир'я з Російською Федерацією".

Президент Володимир Зеленський не вірить у формат Олімпійського перемир'я, запропонованого президентом Франції Еммануелем Макроном на час Олімпіади в Парижі.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістові Г'юго Декріпту, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не вірю не в цей формат перемир'я. Я не вірю в будь-який формат перемир'я з Російською Федерацією. Це брехня, Еммануель це знає, і сам свідок того", - сказав Зеленський.

"Ми разом були в нормадському форматі, разом проходили весь цей мінський процес. Франція, Німеччина, Україна, ми всі живі свідки. Ми живі свідки, що замороженого конфлікту з Росією не буває", - наголосив президент.

За словами Зеленського, в момент, коли ми підписували домовленості в нормандському форматі, "ми домовлялися про те, що зараз буде припинення вогню. Але на фронті у нас були люди, які стріляли по наших військових".

"Вони тренували своїх снайперів, наприклад. Вони просто виходили на полювання за телефонними перехопленнями. У них заходила група 20-30 фахівців, які кілька місяців щодня вбивали наших людей снайперськими пострілами. Тобто для Путіна не існує жодного перемир'я, жодної Олімпіади, жодних авторитетів", - сказав президент.