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Зеленський не вірить у запропонований Макроном формат олімпійського перемир'я

"Я не вірю в будь-який формат перемир'я з Російською Федерацією".

Зеленський не вірить у запропонований Макроном формат олімпійського перемир'я
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський не вірить у формат Олімпійського перемир'я, запропонованого президентом Франції Еммануелем Макроном на час Олімпіади в Парижі.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістові Г'юго Декріпту, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не вірю не в цей формат перемир'я. Я не вірю в будь-який формат перемир'я з Російською Федерацією. Це брехня, Еммануель це знає, і сам свідок того", - сказав Зеленський.

"Ми разом були в нормадському форматі, разом проходили весь цей мінський процес. Франція, Німеччина, Україна, ми всі живі свідки. Ми живі свідки, що замороженого конфлікту з Росією не буває", - наголосив президент.

За словами Зеленського, в момент, коли ми підписували домовленості в нормандському форматі, "ми домовлялися про те, що зараз буде припинення вогню. Але на фронті у нас були люди, які стріляли по наших військових".

"Вони тренували своїх снайперів, наприклад. Вони просто виходили на полювання за телефонними перехопленнями. У них заходила група 20-30 фахівців, які кілька місяців щодня вбивали наших людей снайперськими пострілами. Тобто для Путіна не існує жодного перемир'я, жодної Олімпіади, жодних авторитетів", - сказав президент.

  •  Наприкінці березня міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен провів нараду із силовими відомствами щодо оцінки ризиків для прийдешніх Олімпійських ігор у Парижі на тлі зростання терористичної загрози.
  •  Головним викликом для організаторів є безпека під час церемонії відкриття, яка відбудеться не на стадіоні, а вздовж набережної Сени. 94 човни везтимуть атлетів, ще 80 будуть використані для медіа та охоронців. Приблизно 222 тисячі глядачів спостерігатимуть за дійством безпосередньо біля річки, ще майже стільки ж з будинків.
  •  Під час церемонії забезпечувати порядок будуть понад 45 тисяч поліцейських, задіють снайперів на дахах, а елітні агенти перебуватимуть безпосередньо на човнах. Повітряний простір буде закрито над самим Парижем та у радіусі 150 кілометрів від його центру задля уникнення дронових атак.
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