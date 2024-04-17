Українська асоціація футболу та НОК підписали меморандум про співпрацю

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook повідомив про підписання меморандуму про співпрацю з Національним олімпійським комітетом.
Для цього очільник УАФ провів зустріч з головою НОК Вадимом Гутцайтом. Головною темою розмови стала прийдешня участь чоловічої збірної з футболу в олімпійському турнірі у Парижі.
Шевченко та Гутцайт обговорили ключові питання підготовки до змагань, особливості формування складу команди та взаємодії з клубами, проведення навчально-тренувальних зборів, дотримання антидопінгових правил і логістично-транспортне забезпечення збірної.
- Україна вперше в історії буде представлена на Олімпійських іграх у футболі.
- Участь у змаганнях братиме спеціально створена для цього збірна Ю-23, яку тренує Руслан Ротань.
- До заявки можуть потрапити лише футболісти молодші за 23 роки, окрім трьох, до яких ця вимога не застосовується.
- Футбольний турнір Олімпіади проходитиме з 24 липня до 10 серпня і збігається у часі з початком сезону в європейських клубних чемпіонатах, що викликає труднощі з формуванням складу команди.
- Україна вже знає 2 з 3 суперників у групі - це Аргентина та Марокко. Ще одна команда представлятиме азійський регіон та визначиться у кваліфікації пізніше.