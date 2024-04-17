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Українська асоціація футболу та НОК підписали меморандум про співпрацю

Цьогоріч українська збірна вперше в історії виступить на олімпійському футбольному турнірі.

Українська асоціація футболу та НОК підписали меморандум про співпрацю
Андрій Шевченко та Вадим Гутцайт
Фото: Facebook

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook повідомив про підписання меморандуму про співпрацю з Національним олімпійським комітетом.

Для цього очільник УАФ провів зустріч з головою НОК Вадимом Гутцайтом. Головною темою розмови стала прийдешня участь чоловічої збірної з футболу в олімпійському турнірі у Парижі.

Шевченко та Гутцайт обговорили ключові питання підготовки до змагань, особливості формування складу команди та взаємодії з клубами, проведення навчально-тренувальних зборів, дотримання антидопінгових правил і логістично-транспортне забезпечення збірної.

  • Україна вперше в історії буде представлена на Олімпійських іграх у футболі. 
  • Участь у змаганнях братиме спеціально створена для цього збірна Ю-23, яку тренує Руслан Ротань.
  • До заявки можуть потрапити лише футболісти молодші за 23 роки, окрім трьох, до яких ця вимога не застосовується.  
  • Футбольний турнір Олімпіади проходитиме з 24 липня до 10 серпня і збігається у часі з початком сезону в європейських клубних чемпіонатах, що викликає труднощі з формуванням складу команди.
  • Україна вже знає 2 з 3 суперників у групі - це Аргентина та Марокко. Ще одна команда представлятиме азійський регіон та визначиться у кваліфікації пізніше.
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