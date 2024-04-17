Українська асоціація футболу та НОК підписали меморандум про співпрацю

Цьогоріч українська збірна вперше в історії виступить на олімпійському футбольному турнірі.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook повідомив про підписання меморандуму про співпрацю з Національним олімпійським комітетом.

Для цього очільник УАФ провів зустріч з головою НОК Вадимом Гутцайтом. Головною темою розмови стала прийдешня участь чоловічої збірної з футболу в олімпійському турнірі у Парижі.

Шевченко та Гутцайт обговорили ключові питання підготовки до змагань, особливості формування складу команди та взаємодії з клубами, проведення навчально-тренувальних зборів, дотримання антидопінгових правил і логістично-транспортне забезпечення збірної.