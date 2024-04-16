Литовський легкоатлет Миколас Алекна встановив новий світовий рекорд з метання диска.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Новий світовий рекорд з метання диска було встановлено на турнірі в Оклахомі (США).
У п'ятій спробі Миколас Алекна метнув диск на 74,35 метра, встановивши новий рекорд світу.
Алекна перевершив рекорд німця Юргена Шульта. У червні 1986 року Шульт метнув диск на 74,08 метра - отже, рекорд тримався майже 38 років.
Таким чином Алекна побив найстаріший світовий рекорд з легкої атлетики серед чоловіків.
Зазначається, що третій найкращий результат з метання диска в історії належить батьку Миколаса, дворазовому олімпійському чемпіону Віргіліюсу Алекні - 73,88 метра.
Найвище світове досягнення з метання диска серед юніорів (U20) належить українцю Микиті Нестеренку - 65,31 метра (2008).