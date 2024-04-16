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Литовський спортсмен побив найстаріший світовий рекорд з легкої атлетики серед чоловіків

Попередній рекорд тримався майже 38 років. 

Литовський спортсмен побив найстаріший світовий рекорд з легкої атлетики серед чоловіків
Миколас Алекна з Литви святкує перемогу у фіналі метання диску в 2022 році
Фото: EPA/UPG

Литовський легкоатлет Миколас Алекна встановив новий світовий рекорд з метання диска.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Новий світовий рекорд з метання диска було встановлено на турнірі в Оклахомі (США).

У п'ятій спробі Миколас Алекна метнув диск на 74,35 метра, встановивши новий рекорд світу.

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Алекна перевершив рекорд німця Юргена Шульта. У червні 1986 року Шульт метнув диск на 74,08 метра - отже, рекорд тримався майже 38 років. 

Таким чином Алекна побив найстаріший світовий рекорд з легкої атлетики серед чоловіків.

Зазначається, що третій найкращий результат з метання диска в історії належить батьку Миколаса, дворазовому олімпійському чемпіону Віргіліюсу Алекні - 73,88 метра.

Найвище світове досягнення з метання диска серед юніорів (U20) належить українцю Микиті Нестеренку - 65,31 метра (2008).

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