Попередній рекорд тримався майже 38 років.

Миколас Алекна з Литви святкує перемогу у фіналі метання диску в 2022 році

Литовський легкоатлет Миколас Алекна встановив новий світовий рекорд з метання диска.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Новий світовий рекорд з метання диска було встановлено на турнірі в Оклахомі (США).

У п'ятій спробі Миколас Алекна метнув диск на 74,35 метра, встановивши новий рекорд світу.

Алекна перевершив рекорд німця Юргена Шульта. У червні 1986 року Шульт метнув диск на 74,08 метра - отже, рекорд тримався майже 38 років.

Таким чином Алекна побив найстаріший світовий рекорд з легкої атлетики серед чоловіків.

Зазначається, що третій найкращий результат з метання диска в історії належить батьку Миколаса, дворазовому олімпійському чемпіону Віргіліюсу Алекні - 73,88 метра.

Найвище світове досягнення з метання диска серед юніорів (U20) належить українцю Микиті Нестеренку - 65,31 метра (2008).