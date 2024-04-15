У найближчі 5 років у зміцнення кордону оборонна галузь вкладе 303 млн євро.

Латвія планує виділити 10 млн євро на зміцнення кордону з Росією та Білоруссю

Міністерству оборони Латвії планують виділити до 10 млн євро на зміцнення зовнішнього кордону Латвії. У найближчі 5 років у зміцнення кордону оборонна галузь вкладе 303 млн євро.

Про це повідомляє Delfi.

“Щоб не допустити пересування супротивника, зміцнення кордону в Латвії почнеться з перекопування існуючих доріг зі створенням протитанкових ровів, а пізніше протитанкові рови будуть перетворені і розташовані в прикордонній зоні меліоративні відвідні канави”, - йдеться у повідомленні.

Протитанкові рови будуть посилені бетонними блоками, "драконячими зубами" та протитанковими мінами. Розміщення перешкод буде пристосовано під місцевість,також використовуватимуть природні перешкоди — болота, ліси та інші природні об'єкти.

Крім того, у прикордонній зоні встановлять та обладнають безпечні сховища вибухових речовин та мін, а також інженерно-технічних матеріалів для оперативного посилення оборонних позицій.

Також будуть розроблені плани з підготовки до швидкого та ефективного перекривання найважливіших транспортних артерій (доріг, залізниць, мостів) з метою затримати просування супротивника.

Цього року на реалізацію запланованих заходів передбачено 25 млн євро.