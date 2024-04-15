У Бухаресті відбувся саміт Світового конгресу українців

З 12 по 15 квітня у Бухаресті проходив Саміт Світового Конґресу Українців, під час якого відбулася церемонія вручення найвищої нагороди СКУ – медалі святого Володимира.

Про це ідеться на сайті Світового конгресу українців.

У заході взяли участь понад 200 очільників та представників українських громад із 55 країн та п'яти континентів світу. Головною метою саміту було окреслення стратегії подальшої підтримки України й захисту її інтересів в умовах безпрецедентних безпекових та екзистенційних викликів.

Зокрема, з вітальним словом виступили президент СКУ Павло Ґрод, Віцепрезидент СКУ в регіоні Східної Європи Микола-Мирослав Петрецький, Державний радник – Канцелярія Прем’єр-міністра Віктор Опаскі, міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску, радник міністра національної оборони Румунії Габрієл Ангел, посол України в Румунії Ігор Прокопчук, посол Канади в Румунії Гевін Бучан, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України з питань світового українства Мар’яна Беца.

“Наші три пріоритети – допомогти досягти Україні перемоги, відбудувати Україну й створити сильний український світ. Усі наші проєкти, про які йшлося на саміті – чи це конфіскація російських активів, чи це підвищення військової допомоги, чи це гуманітарна допомога – на кожному рівні збігаються з трьома пріоритетами СКУ", – сказав Президент СКУ Павло Ґрод.

До відкриття долучилися представники українського та румунського урядів, міжнародні експерти, почесні гості, партнери, прихильники та друзі СКУ.

Під час саміту відбулася церемонія вручення найвищої нагороди Світового Конґресу Українців – Медалі святого Володимира.

Нагороди отримали: віцепрезидент СКУ в регіоні Східної Європи Микола-Мирослав Петрецький, співголова Союзу українських організацій Австралії Стефан Романів, голова Спілки українських організацій Болгарії Олена Коцева, колишній голова найбільшої української організації в Данії "Lastivka" Василь Гедз, керівник Українського культурного центру в Естонії Богдан Лютюк, голова правління Українського земляцтва "Два кольори" в Естонії Тетяна Івушкіна, президент Українського конгресового комітету Америки (відділ Іллінойс) Ігор Дячун, голова Союзу українців Британії Мар'ян Космірак, президент Національного конгресу українців Молдови та інші.

Фото: сайт СКУ

Другий день самітту, 13 квітня, розпочався з панелі “Єдність та сила українських громад – запорука сильного успіху”.

Учасники обговорили питання інтеграції українських переселенців у громади, сприяння політиці їхнього повернення в Україну, механізми протидії "руському міру" та шляхи розбудови молодіжного руху в діаспорі.

Фото: сайт СКУ

“Пріоритет української держави в тому, щоб українці поверталися, але треба створити умови для повернення, адаптації та реінтеграції”, – сказала Марʼяна Беца, пані посол з особливих доручень МЗС України з питань світового українства.

Під час панельної дискусії учасники обговорили, як зберегти українську ідентичність за кордоном шляхом роботи з українською школою. Йшлося про визначальну роль українознавчих шкіл у збереженні національної ідентичності, проблеми та перспективи української освіти у діаспорі, шляхи та методи подолання освітніх викликів.

На зустрічі була представлена робота ініціативи Unite With Ukraine, яка вже понад два роки системно допомагає захисникам України.

Президент СКУ зробив оголошення про кошти на три броньовані швидкі автомобілі під медичну евакуацію, передані анонімним жертводавцем напередодні Саміту. Автомобілі будуть закуплені і передані вже найближчим часом для потреб Парамедиків національної поліції Донецької області.

Павло Ґрод нагородив парамедиків поліції Донеччини Іллю Петренка та Олександра Савенка почесними нагородами СКУ. У відповідь парамедики зробили особливий подарунок СКУ – стяг свого підрозділу.

“Це унікальний підрозділ, який під час повномасштабного вторгнення виник і увійде в історію України, як поліцейські, які рятують життя”, – прокоментували подарунок відважні парамедики.

Фото: сайт СКУ

Також досвідом залучення гуманітарної підтримки та коштів поділилися Микола-Мирослав Петрецький, віцепрезидент СКУ в регіоні Східної Європи, Голова Союзу українців Румунії, Юрій Данилишин, Віцепрезидент СКУ в Південній Америці, а також Олена Коцева, Голова Асоціації українських організацій Болгарії “Мати Україна”, під час експертної сесії присвяченої допомозі України.

У третій день заходу під час експертної панелі учасники обговорили зміцнення єдності та співпраці серед глобальної мережі українських громад. Йшлося про шляхи об’єднання численних українських громад у світі навколо СКУ та його складових організацій, а також взаємодію в цьому питанні з партнерами СКУ та іншими інституціями.

Фото: сайт СКУ

Лідери СКУ відзначили надзвичайний організаційний хист проводу Союзу українців Румунії та визнали українську громаду Румунії найпотужнішою у своєму регіоні.