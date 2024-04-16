Росія може передати Ірану винищувачі та ППО для захисту від ударів Ізраїлю та США, − Washington Post

Угоди щодо зброї є частиною ширшої співпраці, яка включає спільне виробництво військових безпілотників у Росії, обмін технологіями захисту від перешкод та оцінку в реальному часі на полі бою зброї, розгорнутої проти НАТО.

Росія може передати Ірану сучасні винищувачі-бомбардувальники Су-35 та засоби протиповітряної оборони для відбиття потенційних ударів Ізраїлю та США.

Про це пише американська газета The Washington Post з посиланням на джерела у розвідці США, Європи та Близького Сходу та експертів зі зброї.

Торік у березні російський заводи “Cтарт” у Єкатеринбурзі, який виробляє зброю, запросив делегацію іранців оглянути підприємство. Завод, зокрема, виробляє передові російські системи ППО для збивання ворожих літаків. “Cтарт” перебуває під санкціями США за підтримку війни Росії проти України. Серед його товарів − мобільні пускові установки та інші компоненти для зенітних батарей, зокрема російські С-400, які, за оцінками військових аналітиків, здатні виявляти та знищувати винищувачі-невидимки, які використовують Ізраїль та Сполучені Штати.

У документах, доступ до яких отримали хакери, тур описується як демонстрація “науково-технічного потенціалу та виробничих можливостей”, які Росія може запропонувати Ірану.

WP зазначає, що невідомо, чи візит призвів безпосередньо до покупки, але поїздка, на думку розвідки, символізує поглиблення стратегічного партнерства між Москвою та Тегераном.

“Іран відкрив нову небезпечну сторінку у своїх відносинах з Росією, погодившись у 2022 році поставити тисячі бойових безпілотників і ракет для допомоги Москві у її війні проти України”, − додає видання.

Посиленя зв’язків допомогло зараз зміцнити угоди між Москвою та Тегераном, включно зі зобов’язанням Росії надати своєму союзнику передові винищувачі та технології ППО, які могли б допомогти Тегерану зміцнити свій захист від будь-якого майбутнього авіаудару Ізраїлю чи Сполучених Штатів.

Невідомо, скільки систем було поставлено та розгорнуто, але, на думку експертів, російські технології можуть перетворити Іран на набагато грізнішого супротивника з покращеними можливостями збивати літаки та ракети.

Угоди щодо зброї є частиною ширшої співпраці, яка включає спільне виробництво військових безпілотників у Росії, обмін технологіями захисту від перешкод та оцінку в реальному часі зброї на полі бою, розгорнутої проти НАТО. Співпраця дає значні переваги обом країнам, одночасно підвищуючи статус Ірану від молодшого союзника до стратегічного партнера.

Співробітники розвідки вважають, що Росія “просуває” таємну угоду щодо постачання Ірану Су-35 − одного з найпотужніших винищувачів-бомбардувальників РФ. Москва також пообіцяла надати технічну допомогу з іранськими супутниками-шпигунами, а також допомогу в створенні ракет, щоб відправити більше супутників у космос.

Іран також хоче придбати у Росії новітні зенітно-ракетні установки для захисту своїх ядерних та військових об'єктів від можливого удару США чи Ізраїлю. 2007 року Тегеран уклав угоду на купівлю російської зенітної системи С-300, але Москва відклала постачання зброї через тиск із боку США та європейських держав.

Росія також пообіцяла надати технічну допомогу з іранськими супутниками-шпигунами, а також допомогу в створенні ракет, щоб відправити більше супутників у космос, повідомили чиновники. Відтоді Іран намагався придбати у Росії потужнішу систему С-400, хоча інформація про передачу озброєння не підтверджена.

Додамо, Москва також отримує користь від співпраці. На додаток до тисяч безпілотників, закуплених в Ірані, наприкінці минулого року Росія погодилася придбати додаткові товари військового призначення на близько 2 мільярдів доларів, зокрема системи захисту від безпілотників, які стали головним пріоритетом для Кремля.