РФ планує закупити в Ірану балістичні ракети малої дальності, — WSJ

Росія планує купити балістичні ракети малої дальності в Ірану, поставки ракет можуть відбутись вже цієї весни. Відомо, що впродовж останнів кількох тижнів РФ вже почала отримувати балістичні ракети від КНДР, — пише The Wall Street Journal.
Запит Росії на закупівлю балістичних ракет в Ірану викликали занепокоєння у президента США Джо Байдена. Попри те, що перші поставки ракет з Тегерану до РФ можуть відбутися вже цієї весни, певні офіційні особи зазначають, що угода між Тегераном та Москвою не була завершена.
"Сполучені Штати стурбовані тим, що російські переговори про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються", — заявив один з американських посадовців.
За інформацією джерел видання, Росія впродовж останніх кількох тижнів вже отримала кілька десятків балістичних ракет і пускові установки до них, а також значні запаси артилерії від Північної Кореї.
Американські офіційні особи заявили, що бажання Москви придбати іранські ракети стало очевидним в середині грудня, коли російська делегація відвідала іранський полігон для ознайомлення з балістичними ракетами і пов'язаним з ними обладнанням.
Балістичні ракети для делегації Росії представили Повітряно-космічні сили (ПКС) Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР). Мова йде і про ракети малої дальності Ababil.
Таким чином, іранські ракети стануть доповненням до нещодавніх придбань Росії, яка почала отримувати пускові установки й кілька десятків балістичних ракет з Північної Кореї.
Співпраця Ірану та Росії
- Іран стає все важливішим для Кремля після того, як західні санкції через конфлікт Москви в Україні обмежили зовнішньоторговельні шляхи Росії та змусили її шукати ринки за межами Європи.
- 12 грудня стало відомо, що Росія та Іран прискорять роботу над "великою новою міждержавною угодою".
- Перед цим РФ та Іран підписали декларацію щодо протидії західним санкціям. Йдеться про шляхи і засоби для “протидії, пом'якшення і компенсації негативних наслідків” обмежувальних заходів.
- Після цього у Кремлі відбулися п’ятигодинні перемовини президента РФ Володимира Путіна з президентом Ірану Ібрагімом Райсі.
- У листопаді Москва заявила, що Росія та Іран розвивають свої відносини, “зокрема у сфері військово-технічного співробітництва”. Білий дім припсукає, що Іран може розглядати можливість надання Росії балістичних ракет.
- РФ вже використовує у війні з Україною іранські дрони. Нещодавно Іранський університет аерокосмічних наук та технологій “Ашура” представив новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238 з інфрачервоною та радіолокаційною системами наведення.
- Тегеран заявив, що фіналізував угоду щодо купівлі російських винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і навчально-тренувальних літаків Як-130.