РФ планує закупити в Ірану балістичні ракети малої дальності, — WSJ

Раніше Росія вже почала отримувати балістичні ракети від Північної Кореї.

Іранський священнослужитель стоїть поруч із ракетами Zolfaghar-Basir (ліворуч) і Dezful (праворуч), виставленими огляд з нагоди

Росія планує купити балістичні ракети малої дальності в Ірану, поставки ракет можуть відбутись вже цієї весни. Відомо, що впродовж останнів кількох тижнів РФ вже почала отримувати балістичні ракети від КНДР, — пише The Wall Street Journal.

Запит Росії на закупівлю балістичних ракет в Ірану викликали занепокоєння у президента США Джо Байдена. Попри те, що перші поставки ракет з Тегерану до РФ можуть відбутися вже цієї весни, певні офіційні особи зазначають, що угода між Тегераном та Москвою не була завершена.

"Сполучені Штати стурбовані тим, що російські переговори про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються", — заявив один з американських посадовців.

За інформацією джерел видання, Росія впродовж останніх кількох тижнів вже отримала кілька десятків балістичних ракет і пускові установки до них, а також значні запаси артилерії від Північної Кореї.

Американські офіційні особи заявили, що бажання Москви придбати іранські ракети стало очевидним в середині грудня, коли російська делегація відвідала іранський полігон для ознайомлення з балістичними ракетами і пов'язаним з ними обладнанням.

Балістичні ракети для делегації Росії представили Повітряно-космічні сили (ПКС) Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР). Мова йде і про ракети малої дальності Ababil.

Таким чином, іранські ракети стануть доповненням до нещодавніх придбань Росії, яка почала отримувати пускові установки й кілька десятків балістичних ракет з Північної Кореї.

Співпраця Ірану та Росії