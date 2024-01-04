КНДР змінює підхід до відносин з Південною Кореєю, відкидаючи політику мирного воз'єднання

Пхеньян, найімовірніше, буде ставитися до Сеула як до “окремої ворожої держави”.

Північна Корея змінює підхід до відносин з Південною Кореєю, вносячи зміни до політики, якої дотримувалася десятиліттями, пише Reuters.

Це фактично означає, що Пхеньян буде ставитися до Сеула як до “окремої ворожої держави”.

З того часу, як Корейська війна 1950-53 років закінчилася “глухим кутом”, міжкорейськими відносинами займаються спеціальні агентства та департаменти, а не міністерство закордонних справ. Передбачалося дотримання політики майбутнього мирного возз'єднання, що зазвичай передбачає створення єдиної держави з двома системами.

Але, виступаючи на партійних зборах наприкінці року минулого тижня, північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що мирне возз'єднання неможливе, і заявив, що уряд внесе “рішучі зміни до політики” у відносинах із “ворогом”. Він також наказав військовим бути готовими до окупації Півдня у разі кризи.

Відносинами з Півднем займався Департамент Об'єднаного фронту (UFD) Трудової партії Кореї, зокрема збором розвідданих і пропагандою. Тепер же, на думку експертів, контролювати їх буде міністр закордонних справ Чхо Сон Хуей, досвідчений дипломат.

Вони вважають, що тепер Північна Корея потенційно може виправдати використання ядерної зброї проти Сеула в майбутній війні.

“Якщо вони відмовляться від мирного об'єднання і перевизначать Південну Корею як ворожу країну, з якою не підтримуватимуть дипломатичні відносини, суперечності щодо використання ядерної зброї проти народу Сеула будуть усунені”, − сказав старший науковий співробітник Корейського інституту національного об’єднання в Сеулі Хонг Мін.

Деякі спостерігачі кажуть, що заяви Північної Кореї просто відображають реальність двох країн із глибокими розбіжностями.

Водночас масштаб організаційних змін незрозумілий. На думку низки аналітиків, оскільки така риторика більше відображає статус-кво, то серйозні зміни між двома Кореями, відносини між якими і так вже є антогоністичними, навряд чи відбудуться.

Reuters додає, що попередні періоди високої напруженості, наприклад під час “вогню та люті” 2016 і 2017 років, час від часу супроводжувалися періодами пом’якшення, зокрема під час самітів між Кім Чен Ином і президентами Південної Кореї та Сполучених Штатів у 2018-2019 рр.