Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ
Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Рада прийняла за основу законопроєкт, який надає англійській статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні
Рада прийняла за основу законопроєкт, який надає англійській статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму
Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму
ГоловнаСвіт

Північна Корея повністю призупиняє військову угоду зі Сеулом

Після запуску Пхеньяном супутника-шпигуна Південна Корея заявила про відновлення польотів вздовж кордону.

Північна Корея повністю призупиняє військову угоду зі Сеулом
Фото: EPA/UPG

Північна Корея розірвала п'ятирічну угоду з Південною Кореєю, спрямовану на зниження військової напруженості. Це стало останньою ескалацією конфлікту між країнами.

Про це пише BBC.

Пхеньян заявив у вівторок про успішний запуск у космос супутника-шпигуна. Це призвело до того, що Південна Корея призупинила дію угоди, заявивши, що відновить наглядові польоти вздовж кордону.

КНДР тепер обіцяє повністю призупинити дію пакту та направити до кордону більше сил та техніки.

“Відтепер наша армія ніколи не буде зв'язана Військовою угодою між Північчю та Півднем від 19 вересня”, − йдеться у заяві.

Підписуйтесь на наш Google News

Пхеньян анонсував скасування всіх заходів, “вжитих для запобігання військовому конфлікту у всіх сферах, включно з наземною, морською та повітряною”, і розміщення у прикордонному регіоні “потужніших збройних сил та військової техніки нового типу”.

Нагадаємо, Пхеньян пізно ввечері у вівторок запустив ракету, на якій міг бути супутник-шпигун “Малліген-1”, і назвав запуск “успіхом”. 

Пізніше військові Південної Кореї підтвердили, що супутник вийшов на орбіту, водночас заявивши, що зарано говорити про те, що він функціонує. Сеул рішуче засудив запуск, так само як і США.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies