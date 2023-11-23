Північна Корея повністю призупиняє військову угоду зі Сеулом

Північна Корея розірвала п'ятирічну угоду з Південною Кореєю, спрямовану на зниження військової напруженості. Це стало останньою ескалацією конфлікту між країнами.

Про це пише BBC.

Пхеньян заявив у вівторок про успішний запуск у космос супутника-шпигуна. Це призвело до того, що Південна Корея призупинила дію угоди, заявивши, що відновить наглядові польоти вздовж кордону.

КНДР тепер обіцяє повністю призупинити дію пакту та направити до кордону більше сил та техніки.

“Відтепер наша армія ніколи не буде зв'язана Військовою угодою між Північчю та Півднем від 19 вересня”, − йдеться у заяві.

Пхеньян анонсував скасування всіх заходів, “вжитих для запобігання військовому конфлікту у всіх сферах, включно з наземною, морською та повітряною”, і розміщення у прикордонному регіоні “потужніших збройних сил та військової техніки нового типу”.

Нагадаємо, Пхеньян пізно ввечері у вівторок запустив ракету, на якій міг бути супутник-шпигун “Малліген-1”, і назвав запуск “успіхом”.

Пізніше військові Південної Кореї підтвердили, що супутник вийшов на орбіту, водночас заявивши, що зарано говорити про те, що він функціонує. Сеул рішуче засудив запуск, так само як і США.