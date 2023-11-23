ЦАХАЛ за добу вдарив по 300 об’єктах у Секторі Гази

Війська Ізраїлю завдають ударів по об'єктах терористів ХАМАСу в районі міста Джабалія.

Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Ізраїльський безпілотник націлився на озброєних терористів, які наблизилися до військ ЦАХАЛу, та вдарив по спостережному посту бойовиків, використовуючи високоточні боєприпаси.

Окрім того, Ізраїль знищив низку терористичних осередків у північній частині Сектора Гази. Солдати ЦАХАЛу також знайшли тунельну шахту всередині мечеті.

Крім того, у сільськогосподарській зоні в Бейт-Хануні війська ЦАХАЛу виявили та підірвали шахту терористичного тунелю.

Також у цьому районі вони знайшли багато видів зброї та терористичний тунель у житловому будинку.

Загалом у Секторі Гази ЦАХАЛ за минулу добу завдав повітряних ударів по понад 300 об’єктах терористів ХАМАСу, включно з військовими командними центрами, підземними тунелями, складами зброї, об’єктами з виробництва зброї та місцями пуску протитанкових ракет.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю повідомив про угоду щодо звільнення 50 заручників, утримуваних терористами ХАМАС у Газі. Йдеться про жінок і дітей, яких мають випустити протягом чотирьох днів. Весь цей час повинно діяти припинення вогню.