Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ
Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму
Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
Рада прийняла за основу законопроєкт, який надає англійській статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні
Рада прийняла за основу законопроєкт, який надає англійській статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
ГоловнаСвіт

Європарламент проголосував за включення ядерної енергії до переліку “зелених” технологій

Підвищення цін на енергоносії після нападу РФ на Україну дало потужний поштовх для прискорення реалізації Європейського зеленого курсу.

Європарламент проголосував за включення ядерної енергії до переліку “зелених” технологій
​​ Емсландська атомна електростанція, Німеччина, 25 липня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Європейський парламент проголосував за включення ядерної енергії до переліку 17 так званих “зелених” технологій. Вони вказані у Законі ЄС про промисловість з нульовим рівнем викидів.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Підвищення цін на енергоносії після незаконної військової агресії Російської Федерації проти України дало потужний поштовх для прискорення реалізації Європейського зеленого курсу та посилення стійкості Енергетичного Союзу шляхом прискорення переходу до чистої енергетики та припинення будь-якої залежності від викопного палива, що експортується з Російської Федерації”, - йдеться в обгрунтуванні до Закону про промисловість з нульовим рівнем викидів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

До цих технологій входять, зокрема, вітрова та сонячна енергія, ядерна енергія, зберігання енергії; уловлювання, транспортування, впорскування, зберігання та використання двоокису вуглецю, метану та закису азоту; водень, альтернативні види палива, біометан, теплові насоси та біоматеріали.

Таким чином, кожна країна ЄС зможе розвивати ті технології, які відповідають її національним потребам і можливостям. 

За допомогою надання регуляторної підтримки цим галузям ЄС хоче досягнути вуглецевої нейтральності до 2050 року, а також зміцнити енергетичний суверенітет.

На початку грудня Закон про промисловість з нульовим рівнем викидів буде переданий для остаточного доопрацювання країнам-членам ЄС.

Як раніше повідомлялось, 12 держав-членів Євросоюзу звернулись до Єврокомісії із листом, у якому закликають створити промисловий союз для малих модульних ядерних реакторів (ММР). У листі Болгарія, Хорватія, Чехія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія та Швеція наголошують, що таким чином можна буде зміцнити "енергетичний суверенітет і конкурентоспроможність промисловості" ЄС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies