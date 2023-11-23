Європарламент проголосував за включення ядерної енергії до переліку “зелених” технологій

Підвищення цін на енергоносії після нападу РФ на Україну дало потужний поштовх для прискорення реалізації Європейського зеленого курсу.

Європейський парламент проголосував за включення ядерної енергії до переліку 17 так званих “зелених” технологій. Вони вказані у Законі ЄС про промисловість з нульовим рівнем викидів.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Підвищення цін на енергоносії після незаконної військової агресії Російської Федерації проти України дало потужний поштовх для прискорення реалізації Європейського зеленого курсу та посилення стійкості Енергетичного Союзу шляхом прискорення переходу до чистої енергетики та припинення будь-якої залежності від викопного палива, що експортується з Російської Федерації”, - йдеться в обгрунтуванні до Закону про промисловість з нульовим рівнем викидів.

До цих технологій входять, зокрема, вітрова та сонячна енергія, ядерна енергія, зберігання енергії; уловлювання, транспортування, впорскування, зберігання та використання двоокису вуглецю, метану та закису азоту; водень, альтернативні види палива, біометан, теплові насоси та біоматеріали.

Таким чином, кожна країна ЄС зможе розвивати ті технології, які відповідають її національним потребам і можливостям.

За допомогою надання регуляторної підтримки цим галузям ЄС хоче досягнути вуглецевої нейтральності до 2050 року, а також зміцнити енергетичний суверенітет.

На початку грудня Закон про промисловість з нульовим рівнем викидів буде переданий для остаточного доопрацювання країнам-членам ЄС.

Як раніше повідомлялось, 12 держав-членів Євросоюзу звернулись до Єврокомісії із листом, у якому закликають створити промисловий союз для малих модульних ядерних реакторів (ММР). У листі Болгарія, Хорватія, Чехія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія та Швеція наголошують, що таким чином можна буде зміцнити "енергетичний суверенітет і конкурентоспроможність промисловості" ЄС.