У столиці Ірландії Дубліні чоловік біля школи поранив трьох дітей та двох дорослих. Після цього у місті почалися бурхливі протести.
Про це повідомляє Sky News.
Поліція заявила, що за цими протестами стоїть “хуліганська божевільна фракція, керована ультраправою ідеологією”.
Учасники заворушень пускали фаєри в поліцію, оскільки п’ятирічна дівчинка та жінка віком 30 років перебувають у лікарні з серйозними травмами.
Вони підпалили поліцейську машину та два двоповерхові автобуси. Пожежа також спалахнула в пошкодженому трамваї.
Також кореспондент Sky News повідомив, що бачив людей, які грабували один магазин та розбивали фасад іншого магазину металевими прутами.
Підозрюваного у причетності до поранень було затримано, і поліція заявила, що не розглядає напад як пов'язаний з тероризмом. Водночас, правоохоронці додали, що "не виключають жодних мотивів".
Нагадаємо, на початку листопада у Лондоні на залізничному вокзалі Кінгс-Крос, попри заборону поліції, відбулася пропалестинська акція. Під час протесту поліція затримала 5 людей.