У столиці Ірландії Дубліні чоловік біля школи поранив трьох дітей та двох дорослих. Після цього у місті почалися бурхливі протести.

Про це повідомляє Sky News.

Поліція заявила, що за цими протестами стоїть “хуліганська божевільна фракція, керована ультраправою ідеологією”.

Учасники заворушень пускали фаєри в поліцію, оскільки п’ятирічна дівчинка та жінка віком 30 років перебувають у лікарні з серйозними травмами.

Вони підпалили поліцейську машину та два двоповерхові автобуси. Пожежа також спалахнула в пошкодженому трамваї.

Фото: Sky News

Фото: Sky News

Фото: Sky News

Також кореспондент Sky News повідомив, що бачив людей, які грабували один магазин та розбивали фасад іншого магазину металевими прутами.

Підозрюваного у причетності до поранень було затримано, і поліція заявила, що не розглядає напад як пов'язаний з тероризмом. Водночас, правоохоронці додали, що "не виключають жодних мотивів".

Нагадаємо, на початку листопада у Лондоні на залізничному вокзалі Кінгс-Крос, попри заборону поліції, відбулася пропалестинська акція. Під час протесту поліція затримала 5 людей.