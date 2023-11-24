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У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи

Протестувальники підпалили поліцейське авто та автобуси.

У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
Фото: Sky News

У столиці Ірландії Дубліні чоловік біля школи поранив трьох дітей та двох дорослих. Після цього у місті почалися бурхливі протести.

Про це повідомляє Sky News.

Поліція заявила, що за цими протестами стоїть “хуліганська божевільна фракція, керована ультраправою ідеологією”.

Учасники заворушень пускали фаєри в поліцію, оскільки п’ятирічна дівчинка та жінка віком 30 років перебувають у лікарні з серйозними травмами.

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Вони підпалили поліцейську машину та два двоповерхові автобуси. Пожежа також спалахнула в пошкодженому трамваї.

Фото: Sky News

Фото: Sky News

Фото: Sky News

Також кореспондент Sky News повідомив, що бачив людей, які грабували один магазин та розбивали фасад іншого магазину металевими прутами.

Підозрюваного у причетності до поранень було затримано, і поліція заявила, що не розглядає напад як пов'язаний з тероризмом. Водночас, правоохоронці додали, що "не виключають жодних мотивів".

Нагадаємо, на початку листопада у Лондоні на залізничному вокзалі Кінгс-Крос, попри заборону поліції, відбулася пропалестинська акція. Під час протесту поліція затримала 5 людей.

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