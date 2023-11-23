Норвегія готова закрити єдиний пункт пропуску на кордоні з РФ

Влада Норвегії не заперечує можливості закриття КПП на кордоні з Росією, як це зробила Фінляндія. Про це 22 листопада заявив прем'єр-міністр королівства Йонас Гар Стере на конференції картелю LO Stats, – повідомляє телеканал TV2.

На запитання, чи доречно наслідувати фінський приклад і закрити кордон із Росією, Стьоре відповів: "Якщо буде потрібно".

За словами глави уряду, Норвегія уважно стежить за ситуацією у Фінляндії та Естонії.

Нагадаємо, Фіняндія закрила прикордонні пункти Іматра, Куусамо, Нійрала, Нуйямаа, Салла, Ваалімаа і Вартіус на сухопутному кордоні між Фінляндією та Росією, за винятком станції Раджа-Йосеп.