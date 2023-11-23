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Туреччина обговорює з ЄС купівлю 40 літаків Eurofighter Typhoon, − Reuters

Перемовини тривають з Великою Британією та Іспанією.

Туреччина обговорює з ЄС купівлю 40 літаків Eurofighter Typhoon, − Reuters
Реактивний винищувач Eurofighter Typhoon ВПС Німеччини
Фото: EPA/UPG

Туреччина почала обговорювати з Європою купівлю 40 літаків Eurofighter Typhoon, розуміючи, що її запит на винищувачі F-16 від Сполучених Штатів можуть не задовольнити.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело у турецькому міністерстві оборони.

Міністр оборони Яшар Гюлер минулого тижня заявив, що Туреччина веде переговори про купівлю літаків з Великобританією та Іспанією, водночас Німеччина заперечувала проти цієї ідеї.

Гюлер вів переговори з цього питання зі своїм британським колегою Грантом Шаппсом в Анкарі в четвер. Анкара хоче придбати найдосконалішу, нещодавно побудовану версію Eurofighter.

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У жовтні 2021 року Туреччина, яка є членом НАТО, зробила запит на придбання 40 винищувачів F-16 від Lockheed Martin Corp і 79 комплектів для модернізації актуальних військових літаків.

Адміністрація президента CША Джо Байдена підтримує продаж Анкарі винищувачів вартістю 20 мільярдів доларів. Однак у Конгресі США виступили проти цього через затримку Туреччиною розширення НАТО та ситуації щодо дотримання прав людини у країні.

Нагадаємо, Туреччина повідомила НАТО, що ратифікація заявки на членство Швеції не буде завершена до зустрічі міністрів закордонних справ альянсу наступного тижня, що ще більше ускладнює ситуацію.

У вересні Ердоган заявив, що Туреччина схвалить заявку Стокгольма на вступ до Організації Північноатлантичного договору, якщо США продадуть Анкарі F-16.

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