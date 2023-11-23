У Німеччині пройшли обшуки у ймовірних прихильників ХАМАС

Обшуки у зв'язку із забороною в Німеччині діяльності терористичної організації ХАМАС, а також міжнародної мережі "Самідун", що підтримує палестинців, у четвер, 23 листопада, пройшли в чотирьох федеральних землях: Берліні, Північному Рейні - Вестфалії, Нижній Саксонії і Шлезвіг-Гольштейні, повідомляє DW.

Співробітники служб безпеки перевірили 15 об'єктів, у тому числі приватні квартири ймовірних прихильників ХАМАС та "Самідун".

2 листопада міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила про заборону на діяльність у країні палестинської терористичної організації ХАМАС та міжнародної мережі "Самідун", близької до ліворадикального Народного фронту визволення Палестини (НФОП). Німецьке крило організації "Самідун" - Samidun Deutschland, також відоме як Hirak e.V., буде розпущене, зазначила тоді Фезер.

Проведення обшуків 23 листопада було санкціоновано адміністративними судами для забезпечення дотримання заборон та подальшого виявлення заборонених структур цих груп.

Як повідомила поліція Берліна, у столиці Німеччини обшуки відбулися на 11 об'єктах. Їхньою метою було вилучення доказів та майна можливих прихильників терористів.

"Ми послідовно продовжуємо боротися із радикальними ісламістами. Заборонивши діяльність ХАМАС та "Самідун" у Німеччині, ми чітко дали зрозуміти, що не толеруємо жодного прославлення чи підтримки варварського терору ХАМАС проти Ізраїлю”, - заявила Ненсі Фезер, коментуючи обшуки.

За оцінкою МВС ФРН, у Німеччині діють близько 450 прихильників ХАМАС. Вони займаються переважно виразом симпатій терористам та пропагандою на їх користь, а також збиранням коштів для їхніх організацій. Акцій із проявами насильства, за даними міністерства, вони поки що не проводили.

Після масштабної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня члени мережі "Самідун" організовували в Німеччині акції на підтримку палестинців та проти Ізраїлю, які викликали різку критику в країні. Зокрема, вони публікували у соцмережах фотографії з цих заходів та пости на підтримку ХАМАС. Особливо широкого розголосу набула акція "Самідун" 7 жовтня в Берліні, учасники якої святкували терористичний напад ХАМАС на Ізраїль та роздавали перехожим солодощі в районі Нойкельн.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Німеччини заявила, що антисеміти не зможуть отримати німецьке громадянство за новим законом. У Бундестазі розглядають новий закон про громадянство.