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Німеччина і Франція очолили коаліцію з посилення наземної ППО України

Минулого тижня країни провели свою першу віртуальну коаліційну дискусію.

Німеччина і Франція очолили коаліцію з посилення наземної ППО України
ППО Patriot
Фото: Олексій Резніков twitter

Німеччина і Франція виступили лідерами зі створення коаліції з посилення наземної протиповітряної оборони України.

Про це на нинішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

За його словами, на "Рамштайні" нині обговорювали "прогрес, досягнутий від часу нашої останньої зустрічі у розробці нової коаліції з наземної протиповітряної оборони".

"Я ціную лідерство Німеччини та Франції в організації цієї важливої ініціативи. Минулого тижня вони провели свою першу віртуальну коаліційну дискусію... Ми збираємо ресурси усієї Контактної групи для підтримки цих зусиль", - зазначив Остін.

Очільник Пентагону додав, що союзники вже організували "коаліції, спрямовані на нарощування військово-повітряних сил України та її можливостей у галузі інформаційних технологій". 

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Нагадаємо, на зустрічі у форматі "Рамштайн" у вересні учасники домовились започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition (Коаліція спроможностей).

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, невдовзі основу української протиповітряної оборони становитимуть системи західного зразка Patriot, SAMP-T, NASAMS та IRIS-T. Крім того, нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що можливості української ППО збільшуються.

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