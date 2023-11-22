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Окупанти обстріляли Марганець та Нікополь на Дніпропетровщині

У Нікополі пошкоджена мережа водопостачання.

Окупанти обстріляли Марганець та Нікополь на Дніпропетровщині
Фото: Цензор.нет

Ввечері 22 листопада росіяни обстріляли з артилерії Марганець та атакували безпілотниками Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог обстріляв з артилерії Марганець, випустивши більш ніж десяток снарядів. На Нікополь спрямував 4 дрони-камікадзе. Там пошкоджена мережа водопостачання", – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що внаслідок ворожих обстрілів – перебої з централізованою послугою у самому Нікополі та кількох навколишніх населених пунктах. Фахівці працюють, аби її відновити. Минулося без загиблих і постраждалих.

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Нагадаємо, сьогодні вдень президент Володимир Зеленський повідомив, що у Нікополі ворог поцілив по мережі водопостачання. Служби працюють над відновленням подачі води людям. Влада Нікополя закликала місцевих мешканців терміново поповнити запаси води.

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