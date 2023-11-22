Міноборони планує вперше закупити активні навушники для ЗСУ

Міністерство оборони України планує вперше закупити активні навушники для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Крім того, МО придбає інші засоби індивідуального захисту для військових, як-от бронежилети і шоломи.

Усі лоти – нагальні потреби Збройних Сил України, наголосили в Міноборони.

Загалом планують придбати:

15 000 активних навушників;

15 000 бронежилетів VI класу;

5 000 бойових шоломів балістичних з високою обрізкою, не нижче класу захисту ІІІА.

У відомстві додали, що про оголошення тендерів на платформі електронних закупівель Prozorro повідомлять додатково.

Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони повідомило про спробу зриву закупівлі продуктів для війська. Відомство уже звернулося до правоохоронців.

Після низки скандалів щодо розкрадань на закупівлях торги, що не стосуються озброєння, знову стали відкритими. Також змінили принцип торгів щодо харчування: встановили гранично низьку і високу ціну на позицію.