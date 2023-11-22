Міноборони Німеччини оприлюднило перелік нової допомоги Україні

Міністерство оборони Німеччини оприлюднило вміст нового пакету допомоги Україні.
Дані опублікували на сайті відомства.
Наша держава отримала:
- 20 БМП Marder із боєкомплектом;
- танк для розмінування Winsent-1;
- п'ять гусеничних носіїв Warthog Ambulance;
- 2380 снарядів 155 мм калібру;
- 2428 телефонів із зашифрованим зв’язком;
- 2 тягачі 8x8 HX81;
- два напівпричепи;
- дев'ять транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- дві карети швидкої допомоги.
Нагадаємо, напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, перебуваючи з візитом в Україні, анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд євро.
Нині стало відомо, що попри бюджетні проблеми у ФРН обіцяна допомога Україні в розмірі 1,3 млрд євро забезпечена.