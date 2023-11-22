Міноборони Німеччини оприлюднило перелік нової допомоги Україні

Наша держава отримала БМП, танк для розмінування, снаряди і "швидкі".

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Міністерство оборони Німеччини оприлюднило вміст нового пакету допомоги Україні.

Дані опублікували на сайті відомства.

Наша держава отримала:

20 БМП Marder із боєкомплектом;

танк для розмінування Winsent-1;

п'ять гусеничних носіїв Warthog Ambulance;

2380 снарядів 155 мм калібру;

2428 телефонів із зашифрованим зв’язком;

2 тягачі 8x8 HX81;

два напівпричепи;

дев'ять транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

дві карети швидкої допомоги.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, перебуваючи з візитом в Україні, анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд євро.

Нині стало відомо, що попри бюджетні проблеми у ФРН обіцяна допомога Україні в розмірі 1,3 млрд євро забезпечена.