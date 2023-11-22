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Міноборони Німеччини оприлюднило перелік нової допомоги Україні

Наша держава отримала БМП, танк для розмінування, снаряди і "швидкі".

Міноборони Німеччини оприлюднило перелік нової допомоги Україні
БМП Marder
Фото: Wikipedia

Міністерство оборони Німеччини оприлюднило вміст нового пакету допомоги Україні.

Дані опублікували на сайті відомства.

Наша держава отримала:

  • 20 БМП Marder із боєкомплектом;
  • танк для розмінування Winsent-1;
  • п'ять гусеничних носіїв Warthog Ambulance;
  • 2380 снарядів 155 мм калібру;
  • 2428 телефонів із зашифрованим зв’язком;
  • 2 тягачі 8x8 HX81;
  • два напівпричепи;
  • дев'ять транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • дві карети швидкої допомоги.

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Нагадаємо, напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, перебуваючи з візитом в Україні, анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд євро.

Нині стало відомо, що попри бюджетні проблеми у ФРН обіцяна допомога Україні в розмірі 1,3 млрд євро забезпечена.

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