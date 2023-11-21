Німеччина надасть черговий пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд євро

4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру та інше озброєння для ЗСУ.

Сьогодні до Києва з неофіційним візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Під час спільного брифінгу з главою Міноборони України Рустемом Умеровим Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні на 1,3 млрд євро. До нового пакета допомоги увійдуть 4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру та інше озброєння, — пише "РБК Україна".

Відомо, що до нового пакету військової допомоги увійдуть 4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.

"Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією", — сказав Пісторіус.

Щодо постачання ракет Taurus, міністр оборони Німеччини зазначив, що не має інформації. Також, за словами Пісторіуса, Німеччина планує поставити Україні 140 тисяч 155-мм снарядів.

Нагадаємо, до Києва прибув міністр оборони Німеччини Пісторіус. У міністерстві оборони ФРН метою візиту назвали підтвердження підтримки України.