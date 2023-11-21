Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
США нададуть Україні нову систему HIMARS
США нададуть Україні нову систему HIMARS
«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
ГоловнаСвіт

Німеччина надасть черговий пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд євро

4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру та інше озброєння для ЗСУ.

Німеччина надасть черговий пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд євро
Фото: EPA/UPG

Сьогодні до Києва з неофіційним візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Під час спільного брифінгу з главою Міноборони України Рустемом Умеровим Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні на 1,3 млрд євро. До нового пакета допомоги увійдуть 4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру та інше озброєння, — пише "РБК Україна".

Відомо, що до нового пакету військової допомоги увійдуть 4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.

"Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією", — сказав Пісторіус.

Щодо постачання ракет Taurus, міністр оборони Німеччини зазначив, що не має інформації. Також, за словами Пісторіуса, Німеччина планує поставити Україні 140 тисяч 155-мм снарядів.

Нагадаємо, до Києва прибув міністр оборони Німеччини Пісторіус. У міністерстві оборони ФРН метою візиту назвали підтвердження підтримки України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies