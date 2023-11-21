Норвегія передала українським прикордонникам сучасний мобільний комплекс радіаційного контролю на базі автомобіля.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Мобільний комплекс використовуватимуть для моніторингу радіаційної обстановки у найбільш загрозливих зонах та небезпечних напрямках.
Допомога надана в рамках спільного з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегії проєкту міжнародної технічної допомоги.
Нагадаємо, в червні в Києві встановили додаткові датчики вимірювання рівня радіації.