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Норвегія передала українським прикордонникам сучасний мобільний комплекс радіаційного контролю

Його використовуватимуть для моніторингу радіаційної обстановки у найбільш загрозливих зонах та небезпечних напрямках.

Норвегія передала українським прикордонникам сучасний мобільний комплекс радіаційного контролю
Фото: ДПСУ

Норвегія передала українським прикордонникам сучасний мобільний комплекс радіаційного контролю на базі автомобіля.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Мобільний комплекс використовуватимуть для моніторингу радіаційної обстановки у найбільш загрозливих зонах та небезпечних напрямках.

Допомога надана в рамках спільного з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегії проєкту міжнародної технічної допомоги.

Нагадаємо, в червні в Києві встановили додаткові датчики вимірювання рівня радіації.

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