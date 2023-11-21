Його використовуватимуть для моніторингу радіаційної обстановки у найбільш загрозливих зонах та небезпечних напрямках.

Норвегія передала українським прикордонникам сучасний мобільний комплекс радіаційного контролю на базі автомобіля.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Мобільний комплекс використовуватимуть для моніторингу радіаційної обстановки у найбільш загрозливих зонах та небезпечних напрямках.

Допомога надана в рамках спільного з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегії проєкту міжнародної технічної допомоги.

Нагадаємо, в червні в Києві встановили додаткові датчики вимірювання рівня радіації.