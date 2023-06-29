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В столиці встановили додаткові датчики вимірювання рівня радіації

Зараз у столиці діє сім таких датчиків.

В столиці встановили додаткові датчики вимірювання рівня радіації
Фото: Пресслужба КМДА

Автоматична мережа датчиків вимірювання рівня радіації в Києві збільшилась ще на два пристрої. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що нові датчики встановили в Голосіївському та Святошинському районах Києва за рахунок меценатів, без залучення бюджетних коштів.

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Зараз у столиці діє сім датчиків, які в режимі реального часу передають інформацію про рівень радіації в застосунок “Київ Цифровий”. 

Датчики вимірювання рівня радіації розташовані за адресами:

  • вул. Турівська, 28 (Подільський район);

  • вул. Щусєва, 20 (Шевченківський район);

  • просп. Правди, 64-Г (Подільський район);

  • просп. Берестейський, 97 (Святошинський район);

  • Харківське шосе, 7/1 (Дніпровський район);

  • вул. Вербицького, 26 (Дарницький район);

  • вул. Китаївська, 22 (Голосіївський район).

Нагадаємо, у разі теракту на Запорізькій АЕС навіть за відсутності Інтернету працюватимуть спеціальні системи оповіщення населення.

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