В столиці встановили додаткові датчики вимірювання рівня радіації

Автоматична мережа датчиків вимірювання рівня радіації в Києві збільшилась ще на два пристрої.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Зазначається, що нові датчики встановили в Голосіївському та Святошинському районах Києва за рахунок меценатів, без залучення бюджетних коштів.
Зараз у столиці діє сім датчиків, які в режимі реального часу передають інформацію про рівень радіації в застосунок “Київ Цифровий”.
Датчики вимірювання рівня радіації розташовані за адресами:
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вул. Турівська, 28 (Подільський район);
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вул. Щусєва, 20 (Шевченківський район);
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просп. Правди, 64-Г (Подільський район);
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просп. Берестейський, 97 (Святошинський район);
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Харківське шосе, 7/1 (Дніпровський район);
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вул. Вербицького, 26 (Дарницький район);
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вул. Китаївська, 22 (Голосіївський район).
Нагадаємо, у разі теракту на Запорізькій АЕС навіть за відсутності Інтернету працюватимуть спеціальні системи оповіщення населення.