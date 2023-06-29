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Є ознаки ймовірної підготовки РФ до ракетних ударів, – Гуменюк

Ворог шукає максимально ефективну тактику.

Є ознаки ймовірної підготовки РФ до ракетних ударів, – Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що є ознаки ймовірної підготовки Росії до ракетних ударів.

За її словами, ворог активізує безпілотну розвідку вздовж лінії фронту та намагається глибше проникнути в тилові регіони.

"Це свідчить про ймовірну підготовку до наступних ракетних ударів. Ми спостерігали кволу активність протягом останніх двох діб. Це означає, що ворог певним чином переформатував свої зусилля, вивчав можливості, підшукував тактику, яка була б максимально ефективною", – сказала Гуменюк у коментарі Радіо Свобода.

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Нагадаємо, увечері вівторка 27 червня росіяни обстріляли ракетами "Іскандер" Краматорськ. Внаслідок влучання у кафе загинули 12 людей, 65 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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