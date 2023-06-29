Нацгвардійці знищили за тиждень понад 300 російських окупантів

Серед втрат ворожої техніки - п'ять танків, 12 одиниць бойової броньованої техніки, три САУ та ін.

За минулий тиждень підрозділи Національної гвардії України на всіх напрямках ведення бойових дій знешкодили понад 300 окупантів.

Про це повідомляє пресслужба НГУ.

Також гвардійці знищили п'ять ворожих танків, 12 одиниць бойової броньованої техніки, дев'ять автомобілів, три САУ, два комплекси РЕБ "Борисоглебск-2", а також ротний опорний пункт і склад боєприпасів.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. А заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що минулого тижня ЗСУ знищили понад 100 місць скупчення російських військ.

Станом на 29 червня загарбники втратили орієнтовно 227 720 осіб.