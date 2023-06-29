29 червня сильні пориви вітру наробили шкоди у місті Збараж, що на Тернопільщині.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

О 13:50 до рятувальників почала надходити інформація про наслідки буревію. За повідомленнями очевидців, на декількох вулицях міста пошкоджені дахи житлових будинків.

Фото: Головне управління ДСНС України у Тернопільській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Тернопільській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Тернопільській області

У ДСНС зазначили, що наразі зафіксовано 12 таких будівель, проте від жителів продовжують надходити нові повідомлення про результати негоди.

На місці надзвичайної події працюють представники ДСНС та органів місцевого самоврядування. Вони встановлюють наслідки події, проводять огляд та фіксацію пошкоджень.

Нагадаємо, нещодавно паводки на Прикарпатті розмили дороги у кількох районах. А в заповіднику “Тустань” у Львівській області потужні зливи зруйнували частину інфраструктурних об'єктів.