На Франківщині через негоду розмило дороги

На Прикарпатті паводки розмили дороги у кількох районах.

Про це повідомила у Телеграмі очільниця ОВА Світлана Онищук.

Вода зараз спадає, але все ще залишається високим її рівень у річці Чорний Черемош.

За даними служб, протягом доби 18-19 червня на річках області очікується підвищення рівнів води на 0,3-1 м. У басейнах Прута i Дністра, особливо на гірських притоках - на 0,5 - 1,5 м.

Влада нагадує, що у гірських районах існує також загроза локальних селевих потоків.

Нагадаємо, що у заповіднику “Тустань” у Львівській області потужні зливи зруйнували частину інфраструктурних об'єктів.