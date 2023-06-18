​Донецька ОВА перегляне договір з УПЦ МП щодо Святогірської лаври, - Кириленко

Донецька обласна влада хоче переглянути договір з УПЦ Московського патріархату щодо безстрокового користування Святогірською лаврою.

Про це заявив голова ОВА Павло Кириленко в інтерв'ю Укрінформу.

"Так склалося, що на території Донеччини Московський патріархат мав переважну більшість культових релігійних споруд. Як очільник обладміністрації з 2019 року я проводив зібрання з представниками всіх конфесій і парафій, щоб не було протистоянь через релігійну ворожнечу особливо напередодні великих свят. Також зі всіма спілкувався й окремо. Зокрема, і з отцем Сергієм, митрополитом Донецьким і Маріупольським Православної церкви України вже після отримання Україною Томосу. З урахуванням того, що на території області більшість вірян належали саме до Московського патріархату, від нас було надано максимальне сприяння, щоб богослужіння проходили спокійно, щоб люди розуміли, що не буде конфліктів, що влада націлена на максимальне сприяння переходу людей до Православної церкви України", - розповів Кириленко.

Він також зазначив, що під час окупації російською армією Святогірська, кордон із територією, що залишалася під контролем Збройних сил України, проходив річкою Сіверський Донець і примикав до Святогірської лаври. Там був підірваний міст через річку, який веде саме до лаври, тому вона виявилася найближчим об’єктом, який обстрілювали росіяни.

"У Лаврі тоді перебувало близько 450 біженців, і не тільки з Донецької області. Продукти харчування, паливо на генератори, медикаменти наші військові та волонтерами завозили туди буквально під щільним вогнем ворога. Ми навіть запрошували режим тиші у ворога, щоб принаймні надати гуманітарну допомогу населенню, яке там перебувало", - нагадав Кириленко.

"Але ми повинні розуміти, яке лихо несе Московський патріархат з його священнослужителями, які точно не є в повному розумінні цього слова священнослужителями, через яких людина може прийти зі своїми тяготами, проблемами і звертатися до Бога. Там зовсім інша ситуація. Ми багато прикладів маємо, коли були явні факти підтвердження їх співпраці зі спецслужбами Російської Федерації. І це найбільше, що бентежить мене в цьому питанні", - додав він.

Голова ОВА пообіцяв сприяти розгортанню Православної церкви України на території Донеччини, виділяти земельні ділянки, відновлювати можливості проведення богослужінь.

Кириленко також зазначив, що юридично Святогірська лавра ще перейшла до Православної церкви України, і, за його інформацією, священнослужителі добровільно переходити до ПЦУне збираються.

"Усі необхідні документи до Мінкульту і правоохоронних органів ми надали. Там за документами передача майнових комплексів, яка проходила, коли Донеччину ще очолював Янукович, була складним процесом. Але я як людина, яка добре розуміє законодавство, вважаю, що повинно все бути зроблено за законом, по честі і совісті. Цей церковний процес переходу тривалий, ним займаються. Ми в повній комунікації з профільним міністерством, і все, що необхідно, звичайно, ми дамо і будемо сприяти цьому", - додав голова ОВА.

Кириленко також повідомив, що наразі відомо, що 78 храмів на території Донецької області зазнали або повної руйнації, або часткової. З них 46 – Московського патріархату.

Нагадаємо, влітку минулого року намагалася евакуювати мирних жителів з території Святогірської лаври, яка зазнавала постійних обстрілів з боку росіян. Так, на початку червня внаслідок ворожого обстрілу почалася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита. Це був не перший обстріл.

У травні травня під час атаки на лавру там постраждали четверо людей. 30 травня під час обстрілу загинули двоє монахів, черниця. Ще троє ченців були поранені.