Через підрив росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині залишаються підтопленими 22 населених пункти, з них 5 – на правобережжі.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Станом на 6 ранку, середній рівень води становить 80 см. Підтопленими залишаються 5 населених пунктів правобережжя – Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новогреднєве, Благодатівка. Там під водою ще залишається 843 будинки”, – розповів очільник ОВА.

За його словами, працівники “Херсонгазу” відкачували воду та проводили технічне обслуговування обладнання. Уже 26 червня мають розпочати поновлювати централізоване газопостачання.

У найбільш постраждалому херсонському мікрорайоні Корабел 18 червня працювали близько 100 фахівців та 20 одиниць техніки. Вони прибирали прибудинкові території, розчищали дороги, прибирали повалені дерева, мул та сміття, що принесла вода. До ладу привели територію площею майже 22 тис. квадратних метрів та вивезли 31 тонну сміття.

У Калинівській громаді сапери обстежили 11 будинків, відкачали воду з трьох осель. У Білозерській, Дар’ївській, Чорнобаївській громадах тривають роботи з ліквідації наслідків, там обстежують пошкоджені оселі, прибирають вулиці та двори.

Нагадаємо, станом на ранок 18 червня на півдні України внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС залишався підтопленим 41 населений пункт.

Станом на суботу 17 червня було відомо про 16 загиблих та 31 зниклого безвісти внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.