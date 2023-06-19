Та як показала перевірка, ситуація значно моторошніша за відсутність укриття. Що саме виявили в закладі, де зараз його підопічні, як усю цю історію коментують в обласній адміністрації – розповідаємо далі.

У закладі проживають і малолітні, і дорослі. Зокрема, на момент перевірки там перебували 22 дитини та 53 повнолітні особи. Чи були серед них ті 29, яких повернули з-за кордону – невідомо. А втім, як писав LB.ua у продовженні історії, є підстави вважати , що не всіх їх розмістили в безпечному місці (у лікарні), як запевняли в обласній військовій адміністрації. Тоді нам не вдалося потрапити на територію інтернату, щоб розпитати про це, як і поспілкуватися з директоркою закладу Валентиною Булгаковою.

Минулого тижня в Дніпропетровському дитячому будинку-інтернаті, чиїх підопічних з інвалідністю у травні повернули з Польщі в Україну , провели перевірку за участю представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. На місці виявили, що заклад усе ж не має навіть найпростішого укриття. І це взагалі не єдина проблема закладу: занедбані малолітні підопічні (бракує персоналу для якісного догляду), антисанітарія, а також ознаки жорстокого поводження з мешканцями інтернату.

Фото: ombudsman.gov.ua

Брудна постіль, антисанітарія і зв'язана дитина. Результати перевірки

"У будівлі немає укриття: під час повітряної тривоги підопічні пересуваються по закладу або ж ховаються в коридорі за правилом двох стін. Вікна в закладі забиті фанерою", – розповів LB.ua Михайло Карпенко, представник Уповноваженого у Дніпропетровській області.

Крім того, що в інтернаті, де проживають особи з інвалідністю, немає нормального ліфта, а для транспортування підопічних використовують той, котрий експертиза визнала непридатним для експлуатації.

Ще одна проблема – відсутність достатньої кількості персоналу, щоб належно доглядати за мешканцями інтернату: майже 20 вихованцями одного відділення опікувалися лише дві людини. Виникла ця проблема після історії з евакуацією в Польщу, коли звільнилася значна частина працівників, чи ще до повномасштабного вторгнення – нам не пояснили.

Фото: ombudsman.gov.ua

Фото: ombudsman.gov.ua

"Частина підопічних закладу під час візиту перебували в занедбаному стані та потребували термінового санітарно-гігієнічного догляду, мали забруднену постільну білизну, зношений одяг. Зазначене свідчить про гостру потребу в перегляді навантаження працівників закладу відповідно до кількості підопічних, забезпечення належного догляду", – йдеться на сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Перевірка також засвідчила, що підопічні систематично зазнають тілесних ушкоджень. А в одній з кімнат інспекція побачила малолітнього вихованця зі зв’язаними руками, що персонал закладу назвав "фіксацією через нервовий зрив у дитини напередодні". Водночас в уповноваженого додають, що жодного підтвердження цього стану в медичній документації не знайшли.

Фото: ombudsman.gov.ua

"З доповідних записок персоналу вбачається травмування дітей унаслідок падіння з ліжок, самопошкодження під час психомоторного збудження тощо. Однак адміністрацією закладу не надано підтверджень подальшого огляду травмованих медперсоналом, що вказує на неналежний стан організації медичної допомоги в закладі", – йдеться в повідомленні омбудсмана.

Серед інших виявлених проблем: недостатньо місця на кожного вихованця; відсутність нормального ремонту в окремих кімнатах; таргани у харчоблоці; сумнівної якості вода, яку використовують в інтернаті, зокрема, для приготування їжі; несертифіковані засоби для фіксації дітей.

"Такі дії адміністрації та персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження або покарання у розумінні статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", – наголошують у повідомленні.

Представник уповноваженого в Дніпрі також додав, що нині обговорюють зміну керівництва закладу.

Фото: ombudsman.gov.ua

Фото: ombudsman.gov.ua

Фото: ombudsman.gov.ua

Фото: ombudsman.gov.ua

Де зараз вихованці інтернату

Як розповіла заступниця голови обласної військової адміністрації Ірина Грицай, чий підпис стоїть під рішенням про повернення підопічних з Польщі, неповнолітніх вихованців після комплексного медобстеження ще в травні розподілили по інтернатних закладах у різних областях України: чотирьох дітей – у заклади Полтавської області, сімох – на санаторно-курортне лікування до Ворохтянського санаторію “Смерічка” в Івано-Франківській області.

"Нині діти в безпеці. У санаторії Івано-Франківської області, який знаходиться серед гір, у реабілітації допомагають свіже повітря, фізіотерапевтичні процедури та масаж. 24/7 з хлопцями та дівчатами – медперсонал. Як і в інтернатах Полтавської області. На випадок повітряних тривог там є укриття", – запевнила Грицай.

Питання переміщення повнолітніх вихованців закладу наразі вирішується, пояснив нам Михайло Карпенко.

За словами Грицай, водночас обласна адміністрація досі очікує відповіді від уряду Німеччини щодо евакуації 11 дітей з інвалідністю.

"З метою повторного тимчасового переміщення (евакуації) 11 дітей з інвалідністю 24.05.2023 направлено інформацію щодо нозологій інвалідності цих дітей до Німеччини через Благодійний фонд “Добросвіт” (Штеффенштрассе, 31, м. Дюссельдорф, 40545, Федеративна Республіка Німеччина)", – розповіла заступниця голови ОВА.

Фото: ombudsman.gov.ua

Фото: ombudsman.gov.ua

Як так сталося, що вихованці опинилися в таких умовах

Відповіді на це питання, на жаль, нам не вдалося отримати в обласній адміністрації, яка і є власником інтернату.

Пані Ірина Грицай в нашій останній розмові сказала, що частина оприлюдненої в попередніх матеріалах інформації про повернення дітей не відповідає дійсності, однак не уточнила – яка саме. Натомість запропонувала провести онлайн-зустріч із директоркою інтернату, на що ми погодилися. Однак на повідомлення з проханням призначити зустріч на конкретний день і час вона не відповіла.

Якщо нам усе ж вдасться поспілкуватися з цими сторонами історії, ми про це обов’язково розповімо.

Що буде далі з інтернатом і хто відповідатиме за те, що сталося

Не відповіли нам ні в Національній соціальній сервісній службі України, ні в обласній адміністрації, ні в представника омбудсмана.

Голова Нацсоцслужби пообіцяв надати результати засідання координаційного штабу з прав дитини, яке, схоже, відбулося на початку цього тижня. Ірина Грицай – результати засідання комісії в ОВА. І ми досі чекаємо на них.

Фото: hirchytsya.com.ua/ заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай

Тим часом 13 червня на сайті Офісу Генерального прокурора з’явилося повідомлення, що ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я вихованців одного з дитячих будинків-інтернатів у Дніпрі (ч. 1 ст. 137 КК України).

"Наразі встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу", – зазначено в повідомленні без вказання назви закладу.

На сайті і сторінках Мінсоцполітики в соцмережах інформації про це ми не знайшли.

LB.ua стежить за перебігом цієї історії.