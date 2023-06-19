Уночі сили ППО збили 4 російських ракети “Калібр” над Одещиною

Сьогодні близько другої години ночі російські окупанти вдарили по Одещині чотирма ракетами “Калібр”. Усі вони були збиті силами ППО.

Про це повідомив у Тelegram голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

“Одещина: нічна ракетна атака з акваторії Чорного моря. Військові підтверджують: усі 4 “Калібри” знищені. Дякуємо силам ППО!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі в Одесі пролунали вибухи. В Одеській ОВА повідомили про роботу протиповітряної оборони. “Країна-терорист атакує південь України. Сили нашої оборони працюють”, – зазначили в ОВА.

Цю інформацію також підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

До слова, уночі 15 червня російські війська атакували Одеську область “Шахедами”. Усі 13 ворожих безпілотників знищили сили ППО.