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У Запорізькій області росіяни мінують земельні ділянки місцевих жителів, − Генштаб

Йдеться про людей, які відмовилися від російського паспорта.

У Запорізькій області росіяни мінують земельні ділянки місцевих жителів, − Генштаб

У селі Покровське Запорізької області інженерні підрозділи російських окупаційних військ мінують приватні земельні ділянки місцевих жителів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Минують ділянки людей, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію. 

“Водночас земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню”, − зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні у звільненому селі Токарівка Дергачівської громади Харківщини 52-річний чоловік випадково наступив на протипіхотну міну ПФМ-1 "Пелюстка", яка була у високій траві. Чоловіку ампутували пальці правої ступні. 

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