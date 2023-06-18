У Запорізькій області росіяни мінують земельні ділянки місцевих жителів, − Генштаб

Йдеться про людей, які відмовилися від російського паспорта.

У селі Покровське Запорізької області інженерні підрозділи російських окупаційних військ мінують приватні земельні ділянки місцевих жителів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Минують ділянки людей, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію.

“Водночас земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню”, − зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні у звільненому селі Токарівка Дергачівської громади Харківщини 52-річний чоловік випадково наступив на протипіхотну міну ПФМ-1 "Пелюстка", яка була у високій траві. Чоловіку ампутували пальці правої ступні.