У неділю російська армія знову обстріляла місто Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Окупанти пошкодили два обʼєкти критичної інфраструктури.

Також пошкодження отримали 9 приватних житлових будинків, 7 господарських споруд, автомобіль, паркани, панелі сонячної електростанції, газопровід та 2 лінії електропередачі.

В інших громадах було спокійно. Поранених та загиблих унаслідок обстрілів немає.

Фото: Микола Лукашук

“Ворог за останні кілька днів активно атакує певні інфраструктурні об'єкти, серйозно ускладнюючи забезпечення городян міста водопостачанням. Вони свідомо вибирають цілі, спрямовуючи свої зусилля на посилення гуманітарної кризи”, − зазначив Лукашук.

Фото: Микола Лукашук

Нікополь розташований всього за 10 км від ворога через "зникле" водосховище, а до Енергодару напряму − 21 км.

Фото: Микола Лукашук

Нагадаємо, у неділю внаслідок обстрілів росіянами міста Білопілля Сумської області загинули батько та син. Мер міста Юрій Зарко розповів, що загиблі бігли в укриття. “Як раз проходив батько з сином. І буквально в трьох метрах від них прилетів снаряд. Вони просто бігли в укриття і буквально не добігли 5 метрів. Батько на місці загинув, дитину не встигли довезти до лікарні, померла на руках”, − сказав міський голова.