У неділю російська армія знову обстріляла місто Нікополь у Дніпропетровській області.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Окупанти пошкодили два обʼєкти критичної інфраструктури.
Також пошкодження отримали 9 приватних житлових будинків, 7 господарських споруд, автомобіль, паркани, панелі сонячної електростанції, газопровід та 2 лінії електропередачі.
В інших громадах було спокійно. Поранених та загиблих унаслідок обстрілів немає.
“Ворог за останні кілька днів активно атакує певні інфраструктурні об'єкти, серйозно ускладнюючи забезпечення городян міста водопостачанням. Вони свідомо вибирають цілі, спрямовуючи свої зусилля на посилення гуманітарної кризи”, − зазначив Лукашук.
Нікополь розташований всього за 10 км від ворога через "зникле" водосховище, а до Енергодару напряму − 21 км.
Нагадаємо, у неділю внаслідок обстрілів росіянами міста Білопілля Сумської області загинули батько та син. Мер міста Юрій Зарко розповів, що загиблі бігли в укриття. “Як раз проходив батько з сином. І буквально в трьох метрах від них прилетів снаряд. Вони просто бігли в укриття і буквально не добігли 5 метрів. Батько на місці загинув, дитину не встигли довезти до лікарні, померла на руках”, − сказав міський голова.