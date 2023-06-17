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Окупанти знову били по Сумщині: пошкодили телевежу, селищну раду та будинки

Зафіксовано 119 вибухів.

Окупанти знову били по Сумщині: пошкодили телевежу, селищну раду та будинки
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

Протягом суботи 17 червня російська армія 21 раз обстріляла прикордонні території Сумської області. Внаслідок атак окупантів пошкоджені телевежа, елеватор та лінія електропередач. Люди не постраждали.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

Загалом за день у прикордонні регіону зафіксовані 119 вибухів. 19 з них пролунали в Есманській громаді: 3 – зі ствольної артилерії та 16 – з мінометів.

  • Білопільську громаду загарбники атакували теж із застосуванням артилерії і мінометів – відбулися 7 і 17 вибухів відповідно. Унаслідок ворожого артобстрілу пошкоджень зазнала телевежа.
  • З артилерії і мінометів росіяни обстріляли й Миропільську громаду, спричинивши 7 і 6 вибухів. Артилерійським вогнем пошкоджені приватне домоволодіння, 2 магазини, лінія електропередач, приміщення селищної ради та пасіка.
  • На Великописарівську громаду загарбники скинули 6 мін.
  • Мінометних ударів від російських військ зазнали також Дружбівська, Хотінська, Середино-Будська і Краснопільська громади. В останній ворожим вогнем пошкоджені елеватор і обладнання.
  • У Дружбівській громаді внаслідок російських обстрілів пролунали 4 вибухи, у Хотінській – 2, у Середино-Будській – 5, у Краснопільській – 10.
  • Зноб-Новгородську громаду загарбники атакували з мінометів і станкових гранатометів (АГС), спричинивши десять і двадцять вибухів відповідно.
  • Шалигинську громаду ворог обстріляв з артилерії, пошкодивши адміністративну будівлю. Зафіксовані десять вибухів.

 

Нагадаємо, прикордоння Сумщини перебуває під регулярними обстрілами ворога. Так, протягом п’ятниці 16 червня окупанти били по 13 громадах регіону. Минулося без жертв. 

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