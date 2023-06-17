Президент Володимир Зеленський подякував західним партнерам, які протягом тижня, що минає, зробили нові кроки у підтримці України та українців.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

“Хочеться сьогодні подякувати. Подякувати всім нашим партнерам, які реально допомагають і які за цей тиждень зробили нові кроки у підтримці нашої держави, наших людей. Дякую – Сполученим Штатам, Нідерландам, Німеччині, Італії, Данії, Норвегії, Швеції, Великій Британії, Канаді, Польщі, Люксембургу”, – сказав президент.

Він також подякував всім країнам-учасницям “Рамштайну” – чергове засідання контактної групи з питань оборони України відбулося цього тижня.

“І, звичайно, велика подяка всім тим, хто тренує наших воїнів, хто навчає наших героїв своєму досвіду і хто сам навчається в українців. Навчається українській стійкості, сміливості, незламному бажанню вибороти життя для своєї країни й українських дітей. Обов’язково це буде – виборемо”, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 15 червня відбулася 13-та зустріч контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". За її підсумками глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що союзники зосередили увагу на потребах України в системах ППО.

Міністр оборони України Олексій Резніков у свою чергу зазначив, що партнери України планують до липня затвердити програму з навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16.