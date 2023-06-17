​З початку повномасштабної війни РФ повністю або частково зруйнувала 78 храмів на Донеччині, – голова ОВА

46 з них належали до УПЦ МП.

З початку повномасштабної війни росіяни повністю або частково зруйнували у Донецькій області 78 храмів.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Цифри такі: 78 храмів на території Донецької області зазнали або повної руйнації, або часткової. З них 46 – Московського патріархату”, – сказав Кириленко.

Він нагадав, що коли точилися важкі бої за Святогірськ, обстріли окупантів велися по території Свято-Успенської Святогірської лаври УПЦ МП, храм був пошкоджений і загинули монахи.

“І мене як людину тоді бентежило, що навіть багато хто зі священнослужителів Лаври не міг назвати речі своїми іменами – хто і звідки вів обстріл, а починали щось вигадувати. Бо коли перша ракета прилетіла у Святогірський міст, було зрозуміло, як вона летіла і звідки. А настоятель храму Лаври навіть не зміг у своєму коментарі звернутися до тих, хто це зробив – до Російської Федерації, до військових”, – зазначив він.

Нагадаємо, за інформацією президента України Володимира Зеленського, з 24 лютого 2022 року по березень 2023-го російські окупанти зруйнували сотні храмів і молетовних будинків в Україні.