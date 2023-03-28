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Російський терор зруйнував сотні храмів у Україні, – Зеленський

Постраждали всі релігії та конфесії.

Російський терор зруйнував сотні храмів у Україні, – Зеленський
Фото: EPA/UPG

З початку широкомасштабного вторгнення РФ окупанти зруйнували сотні храмів і молетовних будинків у Україні.

Про це заявив у Twitter президент України Володимир Зеленський.

Однак, за словами голови держави, росіяни не змогли зруйнувати людяність і віру українців.

“Російський терор зруйнував в Україні сотні храмів і молитовних будинків. Для Росії все це лише мішень. Але ракети та артилерія терористичної держави не зламали нашої людяності та віри. Україна переможе, життя переможе!” – наголосив президент.

Зеленський опублікував відео, яке демонструє наслідки ворожих обстрілів українських храмів у Донецькій, харківській, Київській і Чернігівській областях.

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Нагадаємо, у лютому росіяни обстріляли одну з церков на Херсонщині.

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