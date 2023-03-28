З початку широкомасштабного вторгнення РФ окупанти зруйнували сотні храмів і молетовних будинків у Україні.

Про це заявив у Twitter президент України Володимир Зеленський.

Однак, за словами голови держави, росіяни не змогли зруйнувати людяність і віру українців.

“Російський терор зруйнував в Україні сотні храмів і молитовних будинків. Для Росії все це лише мішень. Але ракети та артилерія терористичної держави не зламали нашої людяності та віри. Україна переможе, життя переможе!” – наголосив президент.

Russian terror destroyed hundreds of churches and prayer houses in Ukraine. For 🇷🇺 everything is just a target. But the rockets and artillery of the terrorist state did not break our humanity and faith. 🇺🇦 will win, life will win! pic.twitter.com/6YCxVwHMdp — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2023

Зеленський опублікував відео, яке демонструє наслідки ворожих обстрілів українських храмів у Донецькій, харківській, Київській і Чернігівській областях.

Нагадаємо, у лютому росіяни обстріляли одну з церков на Херсонщині.