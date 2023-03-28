Зараз він є старшим стрільцем та парамедиком у 68-й Окремій єгерській бригаді.

Багато хто пам’ятає хлопця з Рівного, який колись став героєм мему "це реально мерзость". Іванові Мартинову вже тридцять років, він захищає Україну на Донбасі.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", Іван розповідає не тільки передісторію цього мему, а й те, що сталося в його житті до та після нього. Зокрема, зараз хлопець є старшим стрільцем та парамедиком у 68-й Окремій єгерській бригаді.

Іван брав безпосередню участь у Революції Гідності. Він бився з "беркутівцями", дістав травму руки, потрапив у СІЗО - Іванові загрожувало від 8 до 15 років за "вчинення масових заворушень, але потім його відпустили. Після Євромайдану Іван повернувся до Рівного, де волонтерив. Саме тоді він і потрапив в об’єктив відеокамери, що зробила його знаменитим - хлопець відповідав на бліц-опитування.

"Я такий собі бродвейний котик, бродив собі по місту ночами. Нормальний босяк", - жартує про себе Іван.

І заразом згадує фейк, який ширився новинами та соцмережами наприкінці 2022 року - буцімто він загинув на Запорізькому напрямку.

Після волонтерства Іван вирішив здобути вишкіл бойового парамедика, далі поїхав із хлопцями в Авдіївку, а перший бойовий досвід здобув під Соледаром. Офіційно Іван Мартинов у лавах ЗСУ з 2016 року.

Хлопець зізнався, що, повернувшись з АТО, він почав пити. Не знав як знайти себе в місті, яке стало для нього геть іншим після пережитого досвіду, та ще й наклалися важкі сімейні обставини. Батько військового - священник, але і він не завжди витримував цю ситуацію. «

"Тато вибігав з хати, казав: «Сину, схаменись», - згадує той період свого життя Іван. - До того ми з батьком були як два кента. А коли я повернувся, то п’ять хвилин говорили, після чого могли півдня не спілкуватись".

Зранку 24 лютого 2022 року Іванові подзвонили з військомату. Хлопець склав наплічник, за ним приїхала машина і він не встиг навіть поснідати.

Порівнюючи повномасштабну війну та АТО, каже так: "Тепер все дуже швидко відбувається. Зараз ти їси з побратимом гаряку кружку «Мівіни», відходиш відпрацювати — раптом прильот. І все, більше він тобі зранку не скаже: «Шо ти, привіт, п***юк»".

"Бог забирає найкращих, їм там сто пудов ліпше, ніж тут, — каже герой відео. - Вони давним-давно заслужили бути в кращих умовах".