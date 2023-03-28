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Експрезидент “Мотор-Січі” отримав нову підозру, цього разу в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ

Слідчі встановили, що Богуслаєв наказав зняти лопоті з гелікоптерів, щоб ними не скористалися українські військові.

Експрезидент “Мотор-Січі” отримав нову підозру, цього разу в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ
В'ячеслав Богуслаєв
Фото: LB.ua

Експрезидент АТ “Мотор-Січі” Вʼячеслав Богуслаєв отримав нову підозру в тому, що наказав зняти лопоті з гелікоптерів, щоб ними не скористалися українські військові.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

В ході розслідування встановлено, що на початку повномасштабної війни, у квітні 2022 року, коли українські військові звернулися щодо оплатної передачі в користування гелікоптерів, експрезидент надавав вказівки співробітникам підприємства приховати документи на гелікоптери.

Зазначається, що це робилося для того, щоб пілоти не могли сісти за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів. Більше того, він наказав розукомплектувати техніку: зняти лопоті з гелікоптерів та заховати їх.

Наразі експрезиденту АТ “Мотор Січ” повідомили про нову підозру - у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ст. 114-1 КК України).

Також встановлено, що начальник Департаменту зовнішньо-економічної діяльності АТ “Мотор Січ” розробив схему поставки запчастин до авіаційних двигунів з Сніжнянського машинобудівного заводу, який знаходиться на тимчасово окупованій території України, на АТ “Мотор Січ”.

Для обходу встановлених обмежень АТ “Мотор Січ” опосередковано через зарубіжні компанії поставляла сировину у виді заготівок на Сніжнянський машинобудівний завод та отримувала з нього виготовлені запчастини для авіаційних двигунів виробництва АТ “Мотор Січ”.

Таким чином він сприяв діяльності терористичної організації “ДНР”. Сплачував на її користь грошові кошти – так звані “податки” та “митні платежі”.

Йому повідомлено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації (ст. 258‑3 КК України).

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, декілька тижнів тому журналісти оприлюднили записи переговорів заарештованого за держзраду Богуслаєва із росіянами. Богуслаєв вів бізнес із окупантами попри обстріли ними “Мотор Січі”.

22 жовтня СБУ затримала за державну зраду Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Повідомлялося, що зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Згодом Служба безпеки опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ", що підтверджують його співробітництво з ворогом.

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