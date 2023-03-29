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Росіяни вчора обстрілювали Херсонську область 34 рази. Поранено мирного мешканця

По Херсону ворог бив тричі. 

Росіяни вчора обстрілювали Херсонську область 34 рази. Поранено мирного мешканця
Обстріл Херсонської лікарні 27 березня
Фото: Олександр Прокудін у Telegram

Протягом вівторка російська армія 34 рази обстріляла Херсонську область. Била з авіації та артилерії.

Одна людина поранена. Про це голова ОВА Олександр Прокудін написав у Телеграм.

"Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. 17 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні й багатоквартирні будинки, територію та будівлі лікарні, а також виробничого приміщення «Укрпошти»", – зазначив він. 

З деокупованої частини області евакуювали ще 82 людини. 

Нагадаємо, що за понеділок росіяни били по області 60 разів, а поранень зазнали пʼятеро мирних мешканців. 29 снарядів влучили у житлові квартали міста Херсон, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти.

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