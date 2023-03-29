Росіяни вчора обстрілювали Херсонську область 34 рази. Поранено мирного мешканця

Протягом вівторка російська армія 34 рази обстріляла Херсонську область. Била з авіації та артилерії.

Одна людина поранена. Про це голова ОВА Олександр Прокудін написав у Телеграм.

"Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. 17 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні й багатоквартирні будинки, територію та будівлі лікарні, а також виробничого приміщення «Укрпошти»", – зазначив він.

З деокупованої частини області евакуювали ще 82 людини.

Нагадаємо, що за понеділок росіяни били по області 60 разів, а поранень зазнали пʼятеро мирних мешканців. 29 снарядів влучили у житлові квартали міста Херсон, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти.