Ворог акумулює медійні зусилля навколо теми боїв за Бахмут, – Маляр

Ворог надалі концентрує найбільші наступальні спроможності на Бахмутському напрямку. Паралельно акумулює всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут. Так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій.
Про це повідомляє у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Наразі противник відпрацьовує медійно три задачі:
- підірвати довіру нашого суспільства і військових до рішень командування по Бахмуту;
- демотивувати і психологічно ослабити наше військо;
- спровокувати наше військове керівництво на помилкові дії.
“Для цього вони намагаються змістити акценти у темі Бахмута і нівелювати те, що є нашою перевагою – розумне і грамотне планування операцій. Зміщений акцент – розглядати Бахмут як апокаліптичну подію та робити з цих боїв поділ реальності на “до” і “після”, – розповіла Маляр.
Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога. Коли суспільство сприймає бої в Бахмуті як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни, це дає можливість ворогу просувати в інфо поле вигідні для них сценарії наших дій.
Надміру накручене наближенням “кінця” перелякане суспільство за задумом ворога повинно почати тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій. Це і є в чистому виді Іпсо з метою впливу на прийняття військових рішень.
Які меседжі використовує зараз ворог:
- нібито рішення тримати Бахмут політичні;
- нібито Бахмут нема сенсу тримати там майже все в оточенні;
- нібито героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда.
Які два прізвища безкінечно експлуатують у російських Іпсо по темі Бахмута?
- президента України;
- командувача Сирського.
З метою підірвати довіру до них та внести конфлікт у військове керівництво держави. Адже у російських вкидах не пишуть, що військові рішення не приймаються одноосібно. Є військове командування на чолі з головнокомандувчем та начальником Генерального Штабу. Крім того, постійно засідає Ставка верховного головнокомандувача – де теж приймаються оперативні рішення за участі всіх воюючих силових структур.
То що ж насправді відбувається і як треба сприймати інформацію про бої в Бахмуті?
Це активна фаза війни. Так само активна, як і по інших напрямках на Сході, де з січня 2023 триває повномасштабний наступ ворога.
Україна обороняє Бахмут так само віддано, як кожен інший населений пункт. Застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку.
Оборона Бахмута наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення, приймаються грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач.
Які можуть бути оборонні задачі?
- утримання займаних рубежів та позицій
- недопущення просування противника вглиб території
- нанесення ворогу значних втрат
- створення умов для переходу в контрнаступ.
“Обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач. І це наше військове командування, а не російські Іпсо, буде визначати до яких пір здійснюватиметься оборона Бахмута”, – зазначила Маляр.
Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках.