Ворог акумулює медійні зусилля навколо теми боїв за Бахмут, – Маляр

Росіяни намагаються змістити акценти у темі Бахмута і розглядати його яка апокаліптичну подію.

Ворог надалі концентрує найбільші наступальні спроможності на Бахмутському напрямку. Паралельно акумулює всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут. Так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій.

Про це повідомляє у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Наразі противник відпрацьовує медійно три задачі:

підірвати довіру нашого суспільства і військових до рішень командування по Бахмуту;

демотивувати і психологічно ослабити наше військо;

спровокувати наше військове керівництво на помилкові дії.

“Для цього вони намагаються змістити акценти у темі Бахмута і нівелювати те, що є нашою перевагою – розумне і грамотне планування операцій. Зміщений акцент – розглядати Бахмут як апокаліптичну подію та робити з цих боїв поділ реальності на “до” і “після”, – розповіла Маляр.

Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога. Коли суспільство сприймає бої в Бахмуті як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни, це дає можливість ворогу просувати в інфо поле вигідні для них сценарії наших дій.

Надміру накручене наближенням “кінця” перелякане суспільство за задумом ворога повинно почати тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій. Це і є в чистому виді Іпсо з метою впливу на прийняття військових рішень.

Які меседжі використовує зараз ворог:

нібито рішення тримати Бахмут політичні;

нібито Бахмут нема сенсу тримати там майже все в оточенні;

нібито героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда.

Які два прізвища безкінечно експлуатують у російських Іпсо по темі Бахмута?

президента України;

командувача Сирського.

З метою підірвати довіру до них та внести конфлікт у військове керівництво держави. Адже у російських вкидах не пишуть, що військові рішення не приймаються одноосібно. Є військове командування на чолі з головнокомандувчем та начальником Генерального Штабу. Крім того, постійно засідає Ставка верховного головнокомандувача – де теж приймаються оперативні рішення за участі всіх воюючих силових структур.

То що ж насправді відбувається і як треба сприймати інформацію про бої в Бахмуті?

Це активна фаза війни. Так само активна, як і по інших напрямках на Сході, де з січня 2023 триває повномасштабний наступ ворога.

Україна обороняє Бахмут так само віддано, як кожен інший населений пункт. Застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку.

Оборона Бахмута наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення, приймаються грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач.

Які можуть бути оборонні задачі?

утримання займаних рубежів та позицій

недопущення просування противника вглиб території

нанесення ворогу значних втрат

створення умов для переходу в контрнаступ.

“Обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач. І це наше військове командування, а не російські Іпсо, буде визначати до яких пір здійснюватиметься оборона Бахмута”, – зазначила Маляр.

Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках.