В бою з росіянами загинув штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк

Під час виконання бойового завдання загинув майор Денис Кирилюк. Він був заступником командира ескадрильї - штурманом авіаційної ескадрильї.

Про це повідомила пресслужба 831 бригади тактичної авіації.

Денис Кирилюк здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога.

У серпні 2022 року майор Кирилюк “за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі” був нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Як раніше повідомлялось, під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області загинув пілот Данило Мурашко.