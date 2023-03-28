Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм, - Радіо Свобода
УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм, - Радіо Свобода
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

В бою з росіянами загинув штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк

Майор Кирилюк здійснив понад 80 бойових вильотів.

В бою з росіянами загинув штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк
Фото: Пресслужба 831 бригади тактичної авіації

Під час виконання бойового завдання загинув майор Денис Кирилюк. Він був заступником командира ескадрильї - штурманом авіаційної ескадрильї.

Про це повідомила пресслужба 831 бригади тактичної авіації.

Денис Кирилюк здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У серпні 2022 року майор Кирилюк “за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі” був нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Як раніше повідомлялось, під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області загинув пілот Данило Мурашко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також