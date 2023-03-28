Україна матиме дуже хороші шанси на успіх у весняному контрнаступі, - Остін

РФ постає перед нестачею артилерійських боєприпасів та змушена звертатись по допомогу до Ірану та Північної Кореї.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил, що Україна має дуже хороші шанси на успішний контрнаступ навесні 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити. І тепер ми бачимо, як Росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат, яких завдали українці", – зазначив Остін.

Він додав, що Україна має значну перевагу в порівнянні з російськими силами, оскільки ресурси Росії вичерпуються.

В результаті вона постає перед нестачею артилерійських боєприпасів та змушена звертатись по допомогу до Ірану та Північної Кореї.

"Тому я думаю, що ми побачимо активізацію бойових дій навесні, оскільки умови для маневрування покращаться, а також на основі того, що ми вже зробили і продовжуємо робити", – наголосив Остін.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти можуть мати деякі тактичні успіхи у районі Бахмута, але командування контролює ситуацію.