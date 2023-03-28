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На північному сході Японії сталася серія землетрусів

Підземні поштовхи не заподіяли шкоди.

На північному сході Японії сталася серія землетрусів
Фото: Анадолу

У вівторок 28 березня у північно-східній частині Японії біля префектури Аоморі стався землетрус магнітудою 6,1.

Про це пише Kyodo News.

Сьогодні о 18:18 за місцевим часом були зафіксовані чотири землетруси в частинах префектур Хоккайдо, Аоморі та Івате за семибальною шкалою сейсмічної інтенсивності. Поштовх стався біля східного узбережжя Аоморі на глибині близько 20 кілометрів.

За інформацією японського метеорологічного агентства, землетрус, імовірно, спричинив незначні коливання у прибережних водах країни. Будь-які коливання на поверхні моря, які були викликані землетрусом, навряд чи завдадуть шкоди.

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Нагадаємо, у Еквадорі та Перу трапився потужний землетрус, наслідком якого стала загибель щонайменше 15 людей. 

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