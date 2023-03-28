ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі

Синод ПЦУ вирішив утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомляється у рішенні Синоду ПЦУ від 28 березня.

"У складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було утворено релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)", священноархімандритом якої був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, засідання Синоду відбулося 28 березня в резиденції предстоятеля ПЦУ при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. У ньому взяли участь дев’ять членів.

Синод також підтримав позицію предстоятеля ПЦУ Епіфанія, викладену в його зверненні до братії Києво-Печерської лаври. Зокрема, там закликали братію Лаври до єднання в лоні помісної Української православної церкви. Синод також вважає, що необхідно зберегти в Лаврі чернече життя та неперервні звершення богослужінь. Тому було вирішено просити виділити для чернечого життя, богослужбової та іншої релігійної діяльності приміщення на території комплексу Києво-Печерської Лаври.

Зазначимо, що Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.

Нагадаємо, чоловічий монастир УПЦ МП (Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра) має до 29 березня звільнити будівлі та споруди Києво-Печерської лаври.

Наразі духовенство УПЦ вивозить майно. Тим часом на території лаври продовжує працювати комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого та рухомого майна. Йдеться, зокрема, про музейні експонати, які були в користуванні УПЦ МП.

Ченці УПЦ МП, які мають покинути територію Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", вивозять звідти усе майно, крім мощей.