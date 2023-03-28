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Понад 55 тис. жителів Київщини подали заяви на компенсацію за зруйноване житло

Найбільше заяв надійшло від мешканців Ірпеня і Бучі.

Понад 55 тис. жителів Київщини подали заяви на компенсацію за зруйноване житло
Ілюстративне фото
Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Наразі жителі Київської області надали 55 102 заяви на компенсацію зруйнованого житла, його загальна площа – 4 млн 501 тис. 538 квадратних метрів.

Про це повідомила у Telegram депутатка від “Слуги народу” Олена Шуляк.

Згідно з повідомленням, найбільше заяв на компенсацію надійшло від мешканців Ірпеня (20 826) та Бучі (4 116). Трохи менше повідомлень надійшло з Гостомелю – 520 заяв та Ворзеля – 41 заява.

"У будь-якому разі, компенсацію отримають усі без винятку власники пошкодженого та знищеного житла. Президент уже підписав законопроєкт №7198 про компенсації, тому перші виплати можливі вже з травня. З моменту надходження заяви на компенсацію до моменту, коли людині випишуть житловий сертифікат, має минути не більше 30 днів", – повідомила Шуляк.

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Подати заяву на компенсацію можна не лише через "Дію" та ЦНАПи, а й нотаріусів. Також у цей процес планують залучити Центри соціального захисту.

Нагадаємо, 25 січня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) підписали Меморандум про співробітництво. Він передбачає запуск платформи “Україна – наш Дім” (Ukraine is Home), метою якої є полегшення доступу до рішень з відбудови житла для людей, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані під час війни.

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