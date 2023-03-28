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У Києві 29 березня можливий мокрий сніг

Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

У Києві 29 березня можливий мокрий сніг
скріншот відео
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві в середу, 29 березня, очікуються пориви вітру і зниження температури повітря, можливий мокрий сніг та ожеледиця.

Про це Київська міська державна адміністрація повідомляє у Телеграмі.

29 березня вночі та вранці синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями можлива ожеледиця. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

"91 одиниця спецтехніки Київавтодору готова до цілодобової роботи. Також до ліквідації наслідків негоди готові 310 одиниць снігоприбиральної техніки та бригади з ручного прибирання", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що у Києві не відключають опалення через нестабільні погодні умови на цьому тижні, прохолодну температуру вночі і ризик аварійності через використання електроприладів. 

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